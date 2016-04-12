تجديد حبس عاطل وشقيقة والدته ضبط بحوزتهما تمثال آثرى وأسلحة بمدينة بدر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس بحبس عاطل وسيدة 15 يوما على ذمة التحقيق ضبط بحوزتهما أسلحة وتمثال أثرى بمدينة بدر.

البداية عندما اشتبه النقيب مصطفى الشبراوى، رئيس الدورية بقسم شرطة بدر أثناء مروره لمتابعة الحالة الأمنية بمدخل المدينة فى سيارة يستقلها شاب وسيدة بدت عليهما علامات الشك والريبة وأثناء اقترابه منهما حاولا الفرار، إلا أنه تمكن من استيقاف السيارة وبتفتيشها عثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، وطبنجة، وتمثال آثرى.

وتبين للعميد محمد ياسر، مأمور قسم بدر، بأن الشاب يدعى "ت.م" عاطل، والسيدة "ن.أ" 35 سنة ربة منزل شقيقة والدته واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.