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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالعمرانية

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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالعمرانية حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالعمرانية
أمر المستشار محمد أبو زينة رئيس نيابة العمرانية بحبس عاطلين، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة نصف كيلو من مخدر الهيروين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائهما، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبحوزتهما نصف كيلو هيروين وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ 450 جنيها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365