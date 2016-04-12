إصابة 42 ألف نخلة من 20 مليون بسوسة "النخيل الحمراء" ومعالجة 37 ألفًا

قال المهندس مصطفى حسين، مدير مكافحة الآفات البستانية التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشأن مكافحة "سوسة النخيل" بمختلف المحافظات، أشار إلى إصابة 42 ألف و169 نخلة، ومكافحة 37 ألف و756 نخلة، وتقليع 3 آلاف و292، وتقليع 1121 نخلة مصابة.

وأشار حسين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى الاستعانة بحَفَّارات لتقليع ودفن النخيل المصاب، مؤكّدًا وجود 20 مليون و23 ألف و725 نخلة فى مصر، وخاصة بسيوة، والإسماعيلية، والجيزة.

وأكد حسين، توفير جميع احتياجات المبيدات والمركبات اللازمة لمقاومة آفة سوسة النخيل الحمراء حفاظًا على الثروة القومية، وأن إدارة مكافحة الآفات تُنَسِّق مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، للخروج ببرامج تنفيذية مكثف لمحاصرة بؤر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء بالمحافظات، وتحسين نوعية أصناف نخيل البلح، والاستفادة من برامج المكافحة الحيوية للآفات والأمراض التى تهدد النخيل.

- الزراعة تستنبط أصنافا جديدة من محصول قصب السكر وتوزعها على مزارعى 5 محافظات

>