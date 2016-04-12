مرتضى منصور: إعادة حسام حسن للزمالك؟ لم أقابله منذ شهور

رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك التكهنات التي دارت حول إمكانية تولي حسام حسن لقيادة الفريق خلفا لأليكس ماكليش.

التكهنات دارت بعد أن قدم حسام حسن استقالته من تدريب المصري بسبب مشاكله مع الحكام، وتأكيد رئيس الزمالك على ندمه بسبب رحيل العميد عن تدريب الفريق قبل عامين.

مرتضى منصور: نادم على إبعاد حسام حسن من تدريب الزمالك

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الاثنين: "أقسم بالله أنني لم أتقابل مع حسام وإبراهيم حسن منذ عدة أشهر، فكيف أتفق معهما على تدريب الزمالك".

وأضاف "قالوا إن حسام حسن قدم استقالته بعد المشادات مع الحكام من أجل تولي قيادة الزمالك، وهذا كلام عار من الصحة".

وأوضح رئيس الزمالك أن علاقة ناديه بالنادي المصري أكبر من خطف مدرب أو لاعب بهذه الطريقة.