الأهلي يجيب.. هل يتم الاستغناء عن أنطوي؟

أجاب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن استفسار يراود الكثيرين، بشأن إمكانية الاستغناء عن المهاجم الغاني جون أنطوي بنهاية الموسم الجاري.

وقال عبد الحفيظ: "ننظر للهدف الأهم وهو المنافسة على البطولات بعدها نأتي لمرحلة التقييم، ومن غير الذكاء أو حسن التفكير الحديث عن استبعاد أو ضم أي لاعب".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "نحن في الأمتار الأخيرة من بطولة الدوري، يتبقى لنا 12 مباراة، والموسم ينتهي في منتصف يوليو، ونريد الاستفادة من كل لاعب، لأن الفريق يواجه أزمة بسبب ضغط المباريات".

وتابع: "أنطوي حسم لنا مباراة الاتحاد السكندري، ومنحنا فوزًا مهمًا، وكذلك متعب وعمرو جمال وإيفونا".

وأتم عبد الحفيظ: "كرة القدم بها متغيرات عديدة، خاصة أن الموسم سينتهي بعد ثلاثة أشهر".

جدير بالذكر أن أنطوي سجل هدفين فقط هذا الموسم، بمرمى الاتحاد في الدوري، وريكرياتيفو دو ليبولو بدوري الأبطال، علمًا أنه انضم للقلعة الحمراء قادمًا من الشباب السعودي مقابل 1.2 مليون دولار.