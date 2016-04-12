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شما المزروعي متحدثة في إعلان نتائج «أصداء بيرسون للشباب العربي»

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شما المزروعي متحدثة في إعلان نتائج «أصداء بيرسون للشباب العربي» شما المزروعي متحدثة في إعلان نتائج «أصداء بيرسون للشباب العربي»

تلقي معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب، الكلمة الرئيسية خلال الحفل الخاص الذي يقـام اليوم للكشف عن نتائج «استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي».

ومعالي شما المزروعي (22 عاماً) هي أصغــر وزيرة في حكومة دولة الإمارات، عندما أسند إليها هذا المنصب في فبراير الماضي، ضمن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبهذه المناسبة، قال سونيل جون، الرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بيرسون – مارستيلر»: «يسعدنا ويشرفنا أن تلقي معالي شما بنت سهيـل بن فارس المزروعي، الكلمة الرئيسية خلال حفل إعلان نتائج استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي. ولا شك أن تعيين شابة على مستوى رفيع من الكفاءة لشغل هذا المنصب المهم، هو دليل ملموس على وعي القيادة الإماراتية تجاه هذه المسألة، وجدية في التعامل مع قضايا الشباب».

وتكشف «أصداء بيرسون – مارستيلر»، النقاب عن نتائج استطلاعها السنوي الثامن لرأي الشباب العربي خلال حفــل خاص يقام في فندق «ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي»، وتناقش نتائج الاستطلاع مجموعةٌ رفيعة المستوى من الخبراء.

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