منصور بن زايد يعتمد 37 فائزاً بجائزة خليفة التربوية

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اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء 37 فائزاً في الدورة التاسعة للجائزة 2015 – 2016، والذين سيكرمهم سموه في الحفل السنوي للجائزة في 25 أبريل الجاري، حيث تبلغ قيمة الجوائز لهذا العام 3 ملايين و600 ألف درهم، وبلغ عدد المواطنين الفائزين بالجائزة 18 مواطناً من إجمالي عدد الفائزين.

12 مجالاً

وأعلنت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة اختيار سعيد بن أحمد بن ناصر بن عبيد آل لوتاه الشخصية التربوية الاعتبارية للدورة التاسعة للجائزة.

وأشارت إلى أن المرشحين تنافسوا على 12 مجالاً بالجائزة، وشهدت فئة التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي أعلى عدد من المشاركات، فيما تم حجب فئة الإعلام الجديد والتعليم على مستوى الدولة والوطن العربي، بينما فازت المعلمة نفلة محمد سعيد الخاطري من رأس الخيمة والمعلم محمد مهتدى محمد خليل من الفجيرة بفئة الجائزة في مجال الابتكار التربوي الذي يطرح للمرة الأولى العام الجاري.

رعاية دائمة

وذكرت العفيفي أن اختيار سعيد آل لوتاه الشخصية التربوية الاعتبارية للدورة التاسعة للجائزة جاء تقديراً لإسهاماته في دعم مسيرة التعليم في الدولة من خلال تدشين عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات الدراسية مع الاهتمام بتعليم المرأة وتعزيز الهوية الوطنية في المدارس والكليات التي أسسها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن سعيد آل لوتاه شغل منصب رئيس «مجموعة سعيد لوتاه وأولاده» في دبي، وهو رئيس المجلس الأعلى لجامعة آل لوتاه العالمية بالاتصالات الحديثة - الإنترنت (دبي)، ومؤسس أول بنك إسلامي (بنك دبي الإسلامي) عام 1975 (دبي)، ومؤسس أول كلية طب (كلية دبي الطبية للبنات) عام 1986، ومؤسس أول كلية صيدلة (كلية دبي للصيدلة) عام 1993.

وأضافت «شارك آل لوتاه في الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية والاقتصادية، العربية والدولية، في مجالات التربية والاقتصاد والبنوك الإسلامية، وحصل على العديد من الجوائز ودرجات الدكتوراه الفخرية».

وأشادت العفيفي برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لمسيرة التعليم في الدولة وحرص سموهم على أن يكون التعليم في مقدمة أجندة الأولويات الوطنية، وأن يمثل هذا القطاع قاطرة لمسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وذكرت أن الفائزين في مختلف المجالات المطروحة في الجائزة في دورتها الحالية، مقسمون ما بين 32 فائزاً من داخل الدولة و5 فائزين على مستوى الوطن العربي من إجمالي 600 مرشح ومرشحة من داخل الدولة وخارجها.

تلبية الاحتياجات

من جانبه، قال الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، إنه روعي في تحديد المجالات المطروحة في الدورة التاسعة تلبية احتياجات قطاع التعليم بشقيه العام والجامعي، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً.

وزاد «من هنا جاءت هذه المجالات وفي مقدمتها مجال الابتكار التربوي الذي يعتبر أحد المجالات الرائدة التي تطرحها الجائزة»، مشيراً إلى أن الابتكار في المجال التربوي والتعليمي هو تطبيق أفكار جديدة أو مطورة تؤدي إلى إحداث تغيير فعال وإيجابي في الميدان التربوي والتعليمي.

ولفت إلى أن قائمة الفائزين بالجائزة شملت الشخصية التربوية الاعتبارية حيث تم اختيار سعيد بن أحمد بن ناصر بن عبيد آل لوتاه، ومجال الابتكار التربوي وفاز به المشروع المبتكر «الابتكار الأدبي في التعليم» (بيني وبين كتابي صورة لنوافذ مستقبلية) للمعلمة نفلة محمد سعيد بورقيبه الخاطري من مدرسة الصباحية للتعليم الثانوي برأس الخيمة، والمشروع المبتكر «المعلم الزائر لذوي الاحتياجات الخاصة» لمحمد مهتدى محمد خليل من مدرسة أنس بن النضر للتعليم الأساسي والثانوي بالفجيرة.

المعلم المبدع

وبالنسبة إلى مجال التعليم العام - فئة المعلم المبدع: فازت به كل من أحلام فوزي محمد الصوص من مدرسة ناهل للتعليم الأساسي (العين)، أميمة محمود إمام المكاوي من مدرسة المنار النموذجية للبنات (الشارقة)، السيد قطب عبدالمجيد ناصف من مدرسة مسافي للتعليم الأساسي والثانوي (رأس الخيمة)، جمال حسن شحود من مدرسة البوادي للتعليم الأساسي (أبوظبي)، خليفة مصبح خليفة النعيمي من مدرسة التميز للتعليم الأساسي (العين)، عائشة محمد عبدالله البك الشحي من مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي (رأس الخيمة).

كما فاز أيضاً كل من فاطمة عبدالله محمد بن قضيب الزعابي من مدرسة الهمهام للتعليم الثانوي (رأس الخيمة)، فاطمة عبيد محمد حسن المراشدة من مدرسة فاطمة بنت عبدالملك النموذجية للتعليم الأساسي (الشارقة)، كليثم حميد حمد سيف المزروعي من روضة الضحى (الفجيرة)، موزة حسن علي مفتاح الزعابي من مدرسة السدرة للتعليم الأساسي (الشارقة)، نادية مصطفى مطاوع من مدرسة الوثبة للتعليم الأساسي (أبوظبي)، نورة سعيد محمد الشحي من مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي (رأس الخيمة)، وفاء عيد شحادة أبو قديري من مدرسة الإبداع النموذجية (دبي)، ياسر إسماعيل أحمد حسين من مدرسة النخبة للتعليم الأساسي والثانوي (الغربية).

المعلم الواعد

وفي مجال التعليم العام - فئة المعلم الواعد: فازت أسماء حسن ابراهيم طاهر البلوشي من مدرسة عبدالله بن عتيبة للتعليم الأساسي (أبوظبي)، خلود عبيد مبارك سالم النعيمي من مدرسة التقدم للتعليم الأساسي (أبوظبي).

أما مجال التعليم العام /‏‏‏ فئة الأداء التعليمي المؤسسي: فقد فازت روضة النورس المطورة (عجمان)، وفي مجال التعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز في التدريس) فازت الدكتورة عزة عبدالعظيم محمد أحمد - جامعة أبوظبي بالإمارات، والدكتور محمد رباح إبراهيم الشايب - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية.

وفي ما يتعلق بالأعمال الفائزة في مجال التعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز في البحث العلمي): فقد فاز الدكتور عمرو عبدالله أمين فوزي - جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمود محمد محمود الماس جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وفي مجال ذوي الإعاقة/‏‏‏ فئة المؤسسات والمراكز: مركز دبي لتأهيل المعاقين - وزارة تنمية المجتمع، وفي مجال ذوي الإعاقة/‏‏‏ فئة العاملين فقد فاز : أشرف محمد مصطفى حسين من مدرسة الدهماء للتعليم الثانوي (العين)، وهدى محمد ربيع حسن عطية من مدرسة البطين للتعليم الأساسي (أبوظبي).

خدمة المجتمع

أما مجال التعليم وخدمة المجتمع/‏‏‏ فئة المؤسسات الداعمة للتعليم: فقد فاز مشروع برنامج اصرف صح - مؤسسة الإمارات «شباب»، وفي مجال التعليم والبيئة المستدامة /‏‏‏ فئة المدارس: مشروع «اكتشف بيئتك وابتكر» من مدرسة قطر الندى للتعليم الثانوي (الغربية)، وفي مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية/‏‏‏ فئة المعلم فازت سمر علي كامل نزال من مدرسة أم الإمارات للتعليم الثانوي (العين)، وليلى عبيد سالم عبيد مطوع اليماحي من مدرسة مربح للتعليم الثانوي (الفجيرة).

وفي مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي /‏‏‏ فئة البحوث التربوية العامة فاز بحث تقويم مناهج الفنون التشكيلية في ضوء المهارات والقيم الفنية التي تسهم في الكشف عن الموهبة الفنية لدى طلبة مراحل التعليم الأساسي وما بعد التعليم الأساسي بسلطنة عمان للدكتورة منى عايد كاطع العوادي، جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

وبالنسبة إلى مجال المشاريع والبرامج التربوية المبتكرة على مستوى الدولة والوطن العربي/‏‏‏ فئة المؤسسات فاز مشروع Freshman Year Experience - المعهد البترولي بأبوظبي، ومشروع برنامج الواعدين في التدريس الجامعي - مركز التميز في التعلم والتعليم - جامعة الملك سعود بالسعودية، وفي مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي/‏‏‏ إبداعات تربوية فازت المجموعة القصصية (حمامة) لموزة راشد عبيد جاسم الطنيجي من الإمارات، «أناشيد الضياء» للدكتور لقمان رضوان خالد شطناوي - الإمارات، رواية (وتحدث النخل يوماً في وادي الرقراق) للدكتور أحمد بن محمد بن شيخان الجفري - مستشفى الملك خالد للحرس الوطني بالسعودية.