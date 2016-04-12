إنشاء 234 فيلا في القوز الثانية وعود المطينة الأولى

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي ترسية مشروع تنفيذ 234 فيلا في منطقتي القوز الثانية وعود المطينة الأولى بكلفة إجمالية تصل إلى 85 مليون درهم.

وصرح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بأن هذا المشروع يأتي ضمن التوجهات الحكيمة لحكومة دبي الرشيدة لتوفير المسكن الملائم لأفراد وأبناء المجتمع كي يعيشوا حياة كريمة تضمن لهم استقراراً أسرياً آمناً ورخاء معيشياً يمكنهم من الاستمرار في العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

وذكر لوتاه أن بلدية دبي بدأت بتنفيذ المساكن للمواطنين في منطقتي عود المطينة والقوز بمساحة إجمالية 1200 قدم للفيلا الواحدة وذلك بإنشاء 122 فيلا في منطقة عود المطينة الأولى و112 فيلا في منطقة القوز الثانية.

وأضاف أن الدائرة راعت من خلال إنشائها لهذا المشروع تطبيق كافة معايير المباني الخضراء والاستدامة التي تحرص بلدية دبي على تطبيقها في كافة مشاريعها الحكومية من حيث الإضاءة الخارجية وتسخين المياه بالطاقة الشمسية واستخدام مواد بناء وتشطيبات صديقة للبيئة وغيرها من المواد.

تصاميم

وأشار إلى أن الدائرة حرصت على تصميم واجهات المشروع بأسلوب حديث وراقٍ وبتشطيبات متميزة تتماشى مع المنظر الجمالي لمدينة دبي وتتكون كل فيلا من الفلل من طابق أرضي تحتوي على غرفتي نوم بحمام خاص مع مجلس وصالة وملحقاتها ومزودة بمرافق خدمية راقية من مطبخ وغرفة خادمة علماً أن عملية الإنشاء تتضمن 234 فيلا بالإضافة إلى السور الخارجي بارتفاع 1.8 متر والأعمال الخارجية من أرصفة ومواقف سيارات وأعمال تنسيق الموقع.