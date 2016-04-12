سيف بن زايد يكرم سعيد المهيري تقديراً لمواطنته الإيجابية

منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مبنى الوزارة أمس المواطن سعيد محمد حمد العويد المهيري ميدالية الإنقاذ من الطبقة الأولى، تقديراً لشجاعته وقيامه بدور متميز واستثنائي جسد به مواطنته الإيجابية.

وأثنى سموه على شجاعة المكرم وإخلاصه وتصرفه المسؤول والذي أسهم في إنقاذ حياة فتاة على شاطئ رأس الخيمة كانت في حالة إعياء شديد والأمواج عاتية، مقدرا سموه هذا التصرف الشهم النبيل الذي يعكس أصالة الشعب الإماراتي وتفانيهم في تقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها، داعياً لتعزيز هذه الروح الحضارية النبيلة لدى جميع أبناء وبنات الوطن.

حضر التكريم اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من كبار الضباط.