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شاب يختطف خطيبته ويعتدى عليها جنسيا للضغط على أهلها للتنازل عن "القايمة"

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شاب يختطف خطيبته ويعتدى عليها جنسيا للضغط على أهلها للتنازل عن "القايمة" شاب يختطف خطيبته ويعتدى عليها جنسيا للضغط على أهلها للتنازل عن "القايمة"
اتهم والد فتاة بالغربية، خطيب ابنته بخطفها والتحفظ عليها فى القاهرة والتعدى عليها جنسيا، للضغط عليه للتنازل عن "قائمة المفروشات".

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد إيهاب مصطفي مأمور مركز طنطا، يفيد بتقديم البلاغ المذكور ، وأكد والد المجنى عليها " و. أ . أ " 23 سنة أنه تحدد موعد زفاف ابنته بعد أسبوعين، وحينما طالبوا العريس ويدعي "ر. ع. ع . " 24 سنة مقيم بعزبة مجاورة بالتوقيع على قائمة العفش والمفروشات تهرب منهم وقام بخطف خطيبته والتحفظ عليها فى مدينة القاهرة.

وأضاف البلاغ أن عمدة قرية "تلبنت قيصر" مسقط رأس المجنى عليها تدخل لحل الأمر وحاول العمل على عودة المخطوفة بسلام لبيت أهلها، ولم الشمل من جديد، وإزالة سوء التفاهم، لكنه تفاجئ أن ابنته دخلت فى حالة بكاء هيستيرى بعد عودتها، وبتهدئتها أقرت أن خطيبها اعتدى عليها جنسيا، تحت تهديد السلاح، وأفقدها عذريتها.

وطالب والد المجنى عليها بعمل تقرير طبى لابنته، والكشف عليها من قبل متخصصين وإثبات الحقائق للقصاص من الجانى، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة مركز طنطا لمتابعة التحقيقات.

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>http://www.youm7.com/story/2016/4/12/مدير-أمن-الغربية-يحضر-ختام-دورة-للأفراد-والعاملين-المدنيين-ف/2671530#

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