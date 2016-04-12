بالصور.. مسئولو مركز شباب دمليج بالمنوفية يطالبون وزير الرياضة بإعادة صيانته

يعانى مركز شباب قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية إهمالا كبيرا من قبل المسئولين فى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فى صيانة الملعب الرئيسى والوحيد للقرية خاصة عقب تنجيله من قبل الوزارة، وتم تكلفته مايقرب من ٣٠٠ ألف جنيه، وتسبب المعلب فى إصابة العديد من الشباب فى خشونة فى الركبة.

ويقول توفيق أبو ريشة مدرب الفريق الأول بمركز الشباب والذى يعد من أهم مراكز الشباب على مستوى المحافظة لـ"اليوم السابع"، إننا نعانى من إصابة الشباب بتعب فى الركبة بسبب عدم صيانة المعلب الرئيسى للقرية وهو المعلب الوحيد حيث تبلغ سعته ٩٠٠ متر تقريبا ويعد أنه المتنفس الوحيد للقرية، حيث لا توجد ملاعب غير لقرية يبلغ تعدادها السكانى ١٥ ألف نسمة.

وطالب ريشة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، التدخل لإنهاء تلك المشكلة الكبرى وإعادة الشركة مرة أخرى لصيانة المعلب حتى يصلح للعب.

من جانبه أكد أحمد الشافعى مدير المركز، أرسلت أكثر من طلب إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، أن الملعب الرئيسى يحتاج إلى صيانة عاجلة، وذلك عقب إصابة بعض لاعبى الفريق الأول والشباب بالقرية بخشونة فى الرقبة نتيجة عدم صيانة النجيلة.

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