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المملكة والأردن: تدخلات إيران تعزز الطائفية والإرهاب

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المملكة والأردن: تدخلات إيران تعزز الطائفية والإرهاب المملكة والأردن: تدخلات إيران تعزز الطائفية والإرهاب

    وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في استقبال سمو ولي ولي العهد لدى وصوله مطار الملك الحسين في العقبة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان الأردني الفريق أول ركن مشعل الزبن.

وكان الديوان الملكي قد اصدر بياناً أمس أعلن فيه أن سمو ولي ولي العهد سيقوم بزيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال البيان "تأتي الزيارة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين المملكة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفظ الله سموه في سفره وإقامته".

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