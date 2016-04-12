المتدرب يضمن وظيفة في إحدى شركات الدواجن

معهد دواجن الوطنية للتقنية هو معهد غير ربحي أسس المعهد عام 2014 بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم وأقيم بشراكة بين شركة دواجن الوطنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتتولى دواجن الوطنية تشغيل المعهد عبر عقد شراكات عالمية مع شركات متقدمة في التخصصات المختلفة والتي منها كوب الأميركية ووول ستريت البريطانية وسينوب الهولندية ومريال الفرنسية وان هدف المعهد توظيف وتدريب الشباب السعودي في صناعة الدواجن وخدماتها المساندة عبر توظيفهم أولا في شركات الدواجن حاليا دواجن الوطنية ثم تدريبهم وبعد انتهاء التدريب يباشر الموظف في مقر عمله وان المعهد يقدم العديد من البرامج لمن أنهى الثانوية العامة وبتخصصات مختلفة.

الأهداف الإستراتيجية للمعهد: هناك ثلاث ركائز أساسية يهدف معهد دواجن الوطنية للتقنية تحقيقها على مراحل. فإضافة إلى هدف توفير اليد العاملة الماهرة السعودية والمدربة لسد الحاجة المتنامية في صناعة الدواجن بالمملكة، فإنه يهدف إلى إنشاء مختبرات مرجعية تخدم صناعة الدواجن في المملكة والشرق الأوسط وكذلك تطوير صناعة الدواجن من خلال استقطاب الباحثين وذلك بإنشاء مركز أبحاث متقدم يكون منشأ للأبحاث وراعياً للباحثين في المجال.

طريقة التدريب: يتكون التدريب في معهد دواجن الوطنية من 30 شهرا بواقع 10 ارباع ومقسمة كالتالي:

1. السنة الاولى وهي عبارة عن 4 ارباع.

يدرس المتدرب برنامج اللغة الانكليزية والعلوم والحاسب الآلي والمهارات الأساسية في اطار فني. ويتكون المقرر من أحدث النصوص المنشورة المعتمدة في تدريس اللغة الانكليزية، ويركز على نوعية اللغة المطلوبة لدخول برامج التدريب التقني والمهني والعمل في وظائف قطاع صناعة الدواجن.

2. السنة التخصصية وهي عبارة عن 4 أرباع.

يدرب فيها المتدربون على برامج فنية وعملية متخصصة في صناعه الدواجن وفقاً لمراحل الانتاج المختلفة لضمان أن جميع الخريجين يتخرجون من المعهد وهم يحملون مهارات مهنية أساسية معتمدة ومعترف بها وفقاً لاحتياجات صناعة الدواجن ومهارات متخصصة.

3. التدريب العملي الميداني.

قبل التخرج يلتحق المتدرب بشركة دواجن الوطنية حاليا (الشركة الموظفة للمتدربين) أو احدى شركات الدواجن بالممكلة ليقضي ما يزيد على ربعين دراسيين حيث سيكون على المتدرب عمل وانجاز التدريب الميداني والحقلي لدى الشركة للتأكد من أهليته وحصوله على المهارات الفنية والكفاءة وذلك تحت اشراف مدربي المعهد.

المميزات التي يقدمها المعهد للمتدربين

- يعتبر المتدرب موظفاً لدى احدى شركات الدواجن بمجرد قبوله في المعهد مباشرة.

- يتقاضى مكافأةً شهرية أثناء التدريب لا تقل عن 2000 ريال.

- تأمين طبي للمتدرب مع اشتراك في التأمينات الاجتماعية من أول يوم تدريب.

- بعد التخرج يمنح المتدرب شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني ومعترف فيها من جهات أكاديمية دولية.

- يتقاضى المتدرب رواتب مجزية بعد التخرج.

لغة التدريب: اللغة الانكليزية هي اللغة الرسمية المستخدمة في المعهد لبرنامج الدبلوم. ويعتبر الإلمام بها وإتقانها والمقدرة على التواصل عن طريقها هو مفتاح النجاح في صناعة الدواجن وغيرها، عليه فإن لغة التدريس المعتمدة لجميع برامج الدبلوم في المعهد هي اللغة الانكليزية وكما يتميز المعهد بكادر تدريبي من قلب صناعة الدواجن سواء المحلية أو العالمية، وهم أشخاص ذوو خبرة عملية عميقة مدعومة بمهارات معرفية متجددة ومن جنسيات مختلفة تم اختيارهم وفقاً لأعلى المعايير وممن لديهم شهادات عليا وخبرات طويلة في الأعمال الحقلية في المراحل المختلقة لصناعة الدواجن.

مرافق التدريب: تبلغ مساحة معهد دواجن الوطنية الإجمالية 75,000م2 وتتكون من مركز اللغة الإنجليزية ومركز المختبرات ومركز الابحاث ومزارع التطبيق ومصنع الاعلاف والفقاسات وقد تم اعدادها حسب حاجة التدريب وتم تصميمها وفقا لأعلى المعايير والمواصفات الخاصة لصناعة الدواجن وكذلك المكتبة العامة حيث تم تجهيزها بكتب علمية واجهزة حاسب يمكن الاستفادة منها لتطوير المعرفة بالإضافة الى الكافتيريا والمرافق الرياضية والذي تتم فيها الأنشطة الرياضية للموظفين والمتدربين وخلق بيئة صحية رياضية.

تطلعات المعهد: معهد دواجن الوطنية للتقينة بدأ حاليا باستقبال المتدربين الجدد للتوظيف في شركة دواجن الوطنية ولكونه المعهد الوحيد في تخصصاته في المملكة العربية السعودية فإنه وبإذن الله تعالى سيعقد شراكات متعددة مع جميع شركات ومؤسسات صناعة الدواجن في المملكة ليقدم لهم الايدي العاملة الماهرة والكفاءات السعودية وليضع بين ايديهم وتحت خدمتهم جميع موارد المعهد البشرية المتخصصة والفنية والأبحاث التي بإذن الله تعالى ستؤتي أكلها ثماراً يانعة في وطنه ولوطن يحبه الجميع ويعمل من اجله.