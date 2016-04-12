«المظالم» يدشن النسخة الإلكترونية للمبادئ والأحكام التجارية

أطلق ديوان المظالم صباح يوم أمس الاثنين النسخة الإلكترونية لمجموعة المبادئ والأحكام التجارية للأعوام من ١٤٠٨إلى ١٤٢٣ه على بوابته الإلكترونية وذلك للاطلاع عليها والاستفادة منها والبحث فيها عبر رابط البوابة www.bog.gov.sa

ويأتي إطلاق هذه المجموعة بنسختها الإلكترونية على البوابة وفقاً لتوجيهات رئيس الديوان الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وذلك للاستفادة الكاملة من هذا النتاج المتميز وتيسيرا على كافة المهتمين بهذا الشأن للاطلاع عليه.

الجدير بالذكر أن هذه المجموعة والتي تم إطلاق نسختها الإلكترونية تحتوي على 12 مجلداً وتضم أكثر من 40 باباً، كما تحتوي على ما يزيد على 500 سابقة قضائية.

ويأتي إطلاقها بشكل إلكتروني بعد تدشين تلك المجموعة، وذلك بغرض توظيف التقنية الحديثة والاستفادة منها في توفير الجهد والوقت.