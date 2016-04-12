ابنة الشهيد هشام بركات: أصدق السيسى فى كل خطواته ولا أزايد على وطنيته

أعلنت المستشارة مروة بركات، ابنة الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل، دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنها تصدقه فى كل خطواته التى يخطوها لصالح البلد.

وكتبت "مروة" عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك": "أنا مش سياسية ولا أفتى فيها خاصة فى شىء غير مفهوم، ولا عمرى اشتغلت فى المخابرات ولا أفهم عملهم زيهم، والكلام فيه كتير بس أنا اللى أعرفه إنى وطنية ولا أزايد على وطنية الرئيس السيسى، الرجل اللى فنى حياته فى المخابرات والبلد، وعشان كده أنا مصدقاه فى كل خطوة يخطوها، ربنا معاه".



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