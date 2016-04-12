وزير الإسكان يفتتح اليوم محطة صرف صحى بالغربية بتكلفة 26 مليون جنيه

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان اليوم الثلاثاء، محطة الصرف الصحى بقرية "كتامة" بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بتكلفة 26 مليون جنيه.

ويشارك فى الافتتاح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والسيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، واللواء طارق الحجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

ويتفقد وزير الإسكان محطة المياه بمركز قطور التى تكلّفت 150 مليون جنيه، ومحطة الصرف الصحى بقرية "دمرو" التابعة لمركز المحلة بتكلفة 45 مليون جنيه، ومحطة الصرف الصحى بقرية الشهيدى فى المحلة بتكلفة 65 مليون جنيه.

"الإسكان" تدرس التعاون مع شركات ألمانية فى مجالات المياه والطاقة المتجددة