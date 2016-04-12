تقرير #ليلة_الأبطال – كيف يسجل ريال مدريد أولا.. ومارسيلو مفتاح انتصار فولفسبورج

لقاء الذهاب بين الفريقين شهد تنظيم تكتيكي لفولفسبورج الفريق استغل سذاجة ظهيري الجنب لريال مدريد وعمد على السيطرة على المباراة وتحقيق أهدافه من خلال استعمال تلك الثغرة.

في المقابل فشل ريال مدريد كليا في ترك بصمة واضحة مفيدة في مباراة الإياب، وذلك لعدة أسباب منها الاعتماد على الحل الفردي دائما والاستهتار بالخصم.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي كيف يفوز كل طرف منهما على الأخر في إياب الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء.

ريال مدريد

سجل ريال مدريد هدفا وحيدا من خارج منطقة الجزاء من أصل 23 سجلهم، 14 هدفا بالقدم اليمنى و3 من رأسيات و6 بالقدم اليسرى.

مشكلة ريال مدريد تكمن في تركيز تسديداته على المرمى فالفريق يمتلك في المجمل نسبة دقة تقدر بـ46% مقارنة بكونهم أكثر فريق يسدد على المرمى في دوري أبطال أوروبا بمتوسط 25.7 تسديدة في المباراة الواحدة.

اتجه توني كروس للتسديد من خارج منطقة الجزاء لكن دقة تسديداته كانت سيئة للغاية، وفضل زين الدين زيدان مدرب الفريق إشراك إيسكو من أجل تمرير الكرة للمهاجمين،

وبالتالي على ريال مدريد أن يستغل معدل دقة تمريراته للوصول لمرمى فولفسبورج إذ أن دقة تمريراته تقدر بـ88%.

ترجمة متوسط الاستحواذ في المباراة الواحدة الذي يقدر بـ55% لأهداف هو أهم ميزة لريال مدريد ضد فولفسبورج، ولكن مع الحذر من اندفاع الفريق والتعجل لتسجيل الأهداف يخلق مساحات في الخط الخلفي مثلما حدث في مباراة الذهاب.

تبدأ عودة ريال مدريد من خط دفاعه والاتزان والتماسك الذي سيظهر به الفريق، لأنه إن ظهر بشكله المفكك بنفس طريقة مباراة الذهاب فسيتلقى أهدافا وعلى زيدان أن يتعامل مع نسبة اعتراض هجمات الخصم والتي تقدر بـ40%.

كيف يتأهل فولفسبورج؟

قطع الفريق شوطا طويلا وأمامه 90 دقيقة ليتعامل مع أصعب مباراة له على الإطلاق ضغط متواصل، لكن على الفريق أن يحسن من طريقة افتكاكه للكرة من الخصم إذ أنه ينجح في 39% من اعتراضاته.

دفاع فولفسبورج متذبذب للغاية في طريقة الاصطفاف ويسهل ضربه بالكرات البينية السريعة، وظهر هذا في مباراة وبالتحديد في هدف رونالدو الذي تم إلغائه بداعي التسلل.

حتى الآن لم يتلق الفريق الألماني أية أهداف من مرتدات ومن الواضح أنه سيلعب في المقابل على المرتدات ضد ريال مدريد مستغلا اندفاعه لإدراك هدف في بداية المباراة، فالملكي تلقى حتى الآن هدفين من اللعب المفتوح.

فولفسبورج عليه أن يحذر من الاندفاع لأن ريال مدريد سجل 3 أهداف من المرتدات، في المقابل أيضا عليه أن يتعامل مع ضعف الفريق في افتكاك الكرة من خصمه إذ أنه تلقى 5 من أصل 8 أهداف من اللعب المفتوح.

يجب أن يسعى فولفسبورج في استغلال جبهة مارسيلو مجددا، الفريق يستعمل الجهة اليمنى بنسبة 40% من شن هجماته، مارسيلو هذا الموسم يفوز بـ25% فقط من الكرات الهوائية و38% من اعتراضاته لكرات الخصم.