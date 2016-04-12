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لأول مرة.. الاتحاد الإنجليزي يكشف أسماء الوكلاء الذين تقاضوا عمولات في الانتقالات

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لأول مرة.. الاتحاد الإنجليزي يكشف أسماء الوكلاء الذين تقاضوا عمولات في الانتقالات لأول مرة.. الاتحاد الإنجليزي يكشف أسماء الوكلاء الذين تقاضوا عمولات في الانتقالات

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بأنه سيقوم قريبا بإعلان أسماء كل وكلاء اللاعبين الذين تقاضوا عمولات من الأندية خلال أخر فترتي إنتقالات "صيفية وشتوية" في الدوري الإنجليزي.

وكان الاتحاد يكتفي بإعلان ما تم صرفه من كل نادي على وكلاء اللاعبين من أجل إتمام تعاقداتهم، ولكن طبقا للنظام الجديد للفيفا سيكون على الاتحاد الإنجليزي والأندية إعلان أسماء الوكلاء أيضا.

الاتحاد الإنجليزي لن يعلن كم تقاض كل وكيل من الأندية واللاعبين ولكنه سيعلن الأسماء مع مجموع ما تم دفعه ليفتح بابا من التكهنات حول "عمولة" كل وكيل مع كل صفقة تتم.

كما سيتم الإعلان عن ما تم دفعه من كل لاعب لوكيله في الصفقة، وإن كانت هذه النسبة والتي تبلغ 3% من عقد اللاعب تتحملها الأندية كاملة.

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فيديو اليوم السابع