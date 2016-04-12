وزيرة الدولة للهجرة تزور أسرتين فى كفر الشيخ لمصريين مقبوض عليهما بالسودان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ستزور اليوم الثلاثاء، أسرتين لمصريين ضمن المقبوض عليهم فى السودان بتهمة تسريب امتحانات الثانوية هناك، لطمأنتهم عليهما.

وأشار نصر، فى تصريحاتٍ صحفية، إلى أنه سيرافق الوزيرة فى زيارتها للأسرتين بقرية الوزارية التابعة لمركز الرياض، وبحى سخا التابع لمدينة كفر الشيخ، لتقديم الدعم والمساعدة، وتأكيد وقوف الدولة بجوار أبنائها، وأنها لن تتخلى عن أبنائها فى الخارج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الزيارة تأتى تلبية لاستغاثة الأسرتين بتدخل الدولة للإفراج عن ذويهم، وذلك فى تصريحاتٍ لهم نشرها "اليوم السابع".

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