حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى فى بورسعيد

شنت الأجهزه التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد، برئاسة السعيد رخا رئيس الحى، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بمنطقه أبراج النور.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة العديد من القوائم والسلاسل الحديدية أمام مداخل العمارات والتى تستخدم لحجز اماكن للسيارات الخاصة كما تم إزالة العديد من الأكشاك والباترينات غير المرخصة وكميات من البردورات وإطارات الكاوتشوك .

وقال "رخا" إن الحملة إستهدفت توسعة شوارع المنطقه وتفكيك أكشاك خشبية بمنطقة مشروع إزالات عزبه أبو عوف من منطقه الرحاب لاعتراضها مسارات تركيب خطوط الغاز والكهرباء

بالصور.. حملة أمنية لإزالة تعديات ميناء الصيد البحرى ببورسعيد

>

>