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مصاب بشلل رباعى بالشرقية مناشدا "التضامن": "نفسى فى كرسى بالكهرباء"

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مصاب بشلل رباعى بالشرقية مناشدا "التضامن": "نفسى فى كرسى بالكهرباء" مصاب بشلل رباعى بالشرقية مناشدا "التضامن": "نفسى فى كرسى بالكهرباء"
"أهلى باعوا البيت علشان أتعالج من الشلل، بدون فايدة.. وأمى ست كبيرة وكل اللى معانا يا دوب يكفى العيشة والحمد لله".. بهذه الكلمات بدأ علاء، علاء محمد محمد عبدالجليل،40 عامًا، مقيم بقرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية شكواه مناشدًا وزير الصحة بمساعدته فى الحصول على كرسى كهربائى متحرك.

وقال علاء لـ"اليوم السابع": إنه مصاب بشلل رباعى بالقدمين والذراعين؛ نتيجة حادث سير منذ 21 عامًا ومنذ ذلك الوقت وأنا طريح الفراش لا أستطيع العمل وأنتظر مساعدات أهل الخير فى توفير كرسى متحرك لى لكن لم يحدث مما جعلنى أتوجه إلى الجهات المسئولة فى الدولة من محافظة وتضامن اجتماعى لكن دون جدوى".

وأوضح علاء: "كنت وقتها طالبا فى السنة الأولى بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وأثناء عبورى الطريق صدمتنى سيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابتى بشلل رباعى، وبعد هذا الموقف لم أستطع الذهاب للجامعة كما كان فى الماضى.

وناشد علاء المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الشرقية بمساعدته فى توفير كرسى متحرك بالكهرباء خاصة وأن أسرته لم يعد لديها ما تنفقه، وأن كل ما يتمناه الآن هو الحصول على كرسى متحرك بالكهرباء.

مصاب بشلل رباعى بالشرقية مناشدا التضامن نفسى فى كرسى بالكهرباء (1)

مصاب بشلل رباعى بالشرقية مناشدا التضامن نفسى فى كرسى بالكهرباء (2)
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