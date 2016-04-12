عمرو أديب: تأمين زيارة الملك سلمان دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان

قال الإعلامى عمرو أديب إن تأمين زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان، مؤكدا أن الملك سلمان قضى 5 أيام يترجل فى جميع أرجاء العاصمة بحرية وطلاقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف أديب خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أنه تم تأمين الزيارة بالكامل، مضيفا أن رجال الأمن أكملوا تأمين الزيارة حتى غادر الملك سلمان القاهرة على أكمل وجه.
>-المحروسة تستضيف ملك الحزم 5أيام.. حصاد زيارة عاهل السعودية لمصر.. جسر برى واتفاقيات تعاون بعدة مجالات.. ولقاءات تاريخية بشيخ الأزهر وبابا الكاتدرائية وكلمة بمجلس النواب ودكتوراه فخرية من جامعة القاهرة
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