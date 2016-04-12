عمرو أديب: تأمين زيارة الملك سلمان دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان

قال الإعلامى عمرو أديب إن تأمين زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان، مؤكدا أن الملك سلمان قضى 5 أيام يترجل فى جميع أرجاء العاصمة بحرية وطلاقة.

وأضاف أديب خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أنه تم تأمين الزيارة بالكامل، مضيفا أن رجال الأمن أكملوا تأمين الزيارة حتى غادر الملك سلمان القاهرة على أكمل وجه.

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