موجز الصحافة المحلية:"النواب" يناقش بيان الحكومة.. والقاعة خاوية

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "النواب" يناقش بيان الحكومة .. والقاعة خاوية.

شــهدت مناقشــات برنامج الحكومة أمس بالبرلمان عــددا مــن المفارقــات والتناقضات، منهــا أن النواب تركوا القاعة وجلســوا بالبهــو الفرعونى، متجاهلين مناقشــات برنامج الحكومة وكلمات رؤســاء الهيئات البرلمانيــة، أما النــواب الذين بقــوا بالقاعة فقد لجأ د.على عبدالعال، رئيس البرلمان، للتهديد والتحذير، فتــارة يقول لنائب «هاضطــر لإخراجك من القاعة»، وطالب النواب بالتزام الهــدوء، لافتا إلى أن الصحافة اليوم نشــرت أن النواب انشــغلوا خلال مناقشة بيان الحكومة بالأحاديث الجانبيــة، وهدد عبدالعال خلال الجلســة العامة أمس برفع الجلسة إذا استمر الوضع بهذا الشكل.

وتأكيداً لما انفردت به جريدة "الأهرام" أمس، أعلن سامح شكرى وزير الخارجية أنه تم التواصل مع الجانب الإسرائيلى، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لأن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تتضمن جزيرتى تيران وصنافير، حيث استردتهما مصر من إسرائيل بعد المعاهدة، ومن ثم سيتولى الجانب السعودى ما يخص الجزيرتين من التزامات فى المعاهدة، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية ستظل موجودة على الجزيرتين، لحين انتهاء الجوانب القانونية المتعلقة بتسليمهما إلى السعودية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لجريدة "الأخبار"، على أهمية تعزيز دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال المبادرات المقترحة من جانب البنك المركزي، ومنها اتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات، خاصة الإسكان والسياحة.

واستقبلت مصر خلال شهر إبريل عدداً من قادة دول العالم لإجراء مباحثات، وعقد اتفاقيات، كان آخرهم العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما سيزور الرئيس الفرنسى فرانسو هولاند مصر، الأحد المقبل، ورصدت جريدة "المصرى اليوم" أبرز 6 زيارات لمصر من كبار الشخصيات والمسؤولين بالدول، حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى ، فى 2 إبريل الجارى، الرئيس الموريتانى، السيد محمد ولد عبدالعزيز، فى زيارة رسمية استمرت 3 أيام، عقدا خلالها مباحثات اقتصادية لتطوير التعاون بين البلدين، وفى 3 إبريل استقبل السيسى وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكى، برئاسة السيناتور ليندسى جراهام، وبحثا ملفات تتعلق بالإرهاب والاقتصاد.

وافقت وزارة الصحة على طرح مستحضر هتيروسوفير بلس المثيل المصرى لعقار الهارفونى، الجيل الثانى لعلاجات التهاب الكبد الوبائى «سى»، والحاصل على ترخيص الشركة الأمريكية صاحبة الملكية الفكرية بالصيدليات بسعر 1100 جنيه مصرى، بحسب دكتور محمد مبروك الرئيس التنفيذى لشركة فارميد المنتجة للعقار فى تصريحات جريدة "الشروق"، وقال مبروك إنه كان مصرحا بتداوله فقط من خلال المستشفيات والمراكز الطبية منذ فبراير الماضى، وقد صرحت وزارة الصحة المصرية بتداوله بالصيدليات حتى يصبح من السهولة الحصول على العلاج الجديد لمرضى فيروس «سى» فى كافة أنحاء الجمهورية مما يتيح امكانية علاج مرضى فيروس «سى» بصورة أكبر بالجودة العالمية وبالسعر المحلى.

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