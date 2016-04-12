هاشتاق يجلد الدراما في لبنان... فأي مسلسل نال حصة الأسد؟

كثُرت الثغرات في المسلسلات اللبنانيّة وتراكمت الأخطاء الدراميّة، فبَعُدَت الإنتاجات عن واقع المجتمع المُحاكى، وأغدقت في الادّعاء، حتى باتت أقرب إلى الكوميديا منها إلى الدراما.

هذا الواقع دفع بالناشطين على تويتر إلى شنّ هجومٍ عنيفٍ على النمط الرائج من الأعمال الدراميّة اللبنانية، فأطلقوا وسم #بالدراما _اللبنانيّة، موجّهين النقد الساخر، ابتداءً من السيناريو، مروراً على الإخراج، وصولاً إلى أداء الممثلينن وقد نال مسلسل "متل القمر" حصة الأسد من موجة السخط هذه.

الهاشتاق لاقى رواجاً واسعاً في فضاء تويتر، وحقق أرقاماً طليعية، أو ما يُعرف بالـ Trend، إذ ما كاد أحد المغرّدين يكرّسه حتى أشاعه العشرات من ناشطي العالم الافتراضي، مصوّبين انتقاداتهم اللاذعة على المسلسلات، ومسجّلين ملاحظاتهم الساخرة على الدراما بشكل عام، وعلى الممثلين بشكل خاص.

فأغلب الإنتاجات ـ بحسب الناشطين ـ لا تلامس بأحداثها الواقع، وإخراجها يشوبه الخلل، وحَبكاتها تنقصها الحنكة، وأبطالها يغلب عليهم التكلّف، وتكتسيهم السطحيّة.

ورأى المغرّدون أنّ الممثلين ـ بمعظمهم ـ يظهرون كما لو أنهم من ذوي الثروات التي لا تأكلها النيران، عيشهم في فيللات فاخرة، مراكبهم سيارات فارهة؛ فمن أين جاؤوا بهذا الثراء الفاحش، في مجتمع تغلب عليه طبقة هي دون اليسر في معيشتها؟ والممثلات لسن بأقلّ من عارضات أزياء، يستيقظن بمكياج يليق بسهرات الأعراس، ويبدّلن ملابسهن عدد المَشاهد، في أجواء من السيناريوهات الساذجة، والحوارات التي تعكس كسل الممثل وبلادته، فيُخيّل لك أنه حتى لو تقدّم من كليّة الفنون الجميلة لطُرِد من بابها حتماً.

هاشتاق #بالدراما_اللبنانية، وان استهدف بقسوة المسلسلات اللبنانية، إلا أنه شمل تعليقات أنصفت قلّة من الأعمال الرزينة، ولم يكن من جامع بينها وبين الأعمال المُنتقدة إلا العنوان الدرامي والهوية اللبنانية. فالأولى معمولة على عجّل، في أنعم توصيف لها، والأخرى بدا عليها جهد أصحابها، لكنهما اجتمعا تحت المثل القائل: "ضاع الصالح بعزا الطالح".

على أيّ حال، لم يأتِ الهاشتاق بأي تجنًّ، بل عكس حال الدراما اللبنانية بما تحمله من استخفاف بذوق المتلقي وذكائه، فيما يبقى الجمهور خير حكم، ولرأيه الكلمة الفصل، فهل من يعتبر؟

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