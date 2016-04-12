أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بولا يعقوبيان تتحدث عن طلاقها : راح الحب والإنفصال أفضل

Google+ Print
بولا يعقوبيان تتحدث عن طلاقها : راح الحب والإنفصال أفضل بولا يعقوبيان تتحدث عن طلاقها : راح الحب والإنفصال أفضل

الإثنين 11-04-2016 19:44

أطلت الاعلامية بولا يعقوبيان في برنامج إذاعي وتحدثت عن موضوع إنفصالها عن زوجها السابق موفق حرب وأشارت إلى أنه تمّ بطريقة ودية، موضحة أنها وطليقها يرفضان التحدث في هذا الموضوع ولا يوجد ما يتحدثان عنه بخصوصه.

كما أوضحت أنها تخاف أن يفهم موضوع إنفصالهما بسبب اختلاف دينها عن دين زوجها السابق، وأكّدت أنها تكن الإحترام لزوجها السابق وتأخذ في رأيه وأنه صديق مقرب منها ووالد إبنها. وأضافت "كثنائي ما كنا مبسوطين وكان الأفضل من الأفضل أن ننفصل" وتابعت "الحب انتهى في مرحلة معينة وعندما ينتهي الحب فإن الإنفصال يكون أفضل"، كما رأت أن الحياة تستمر نحو الأفضل في حال تمّ الطلاق على أسس صحيحة لأن هناك ولداً ويجب أن يكون هناك تفاهم وصداقة بين الأم والأب.

 

من فاز بمسلسل "فارس وخمس عوانس" ؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي