بولا يعقوبيان تتحدث عن طلاقها : راح الحب والإنفصال أفضل

أطلت الاعلامية بولا يعقوبيان في برنامج إذاعي وتحدثت عن موضوع إنفصالها عن زوجها السابق موفق حرب وأشارت إلى أنه تمّ بطريقة ودية، موضحة أنها وطليقها يرفضان التحدث في هذا الموضوع ولا يوجد ما يتحدثان عنه بخصوصه.

كما أوضحت أنها تخاف أن يفهم موضوع إنفصالهما بسبب اختلاف دينها عن دين زوجها السابق، وأكّدت أنها تكن الإحترام لزوجها السابق وتأخذ في رأيه وأنه صديق مقرب منها ووالد إبنها. وأضافت "كثنائي ما كنا مبسوطين وكان الأفضل من الأفضل أن ننفصل" وتابعت "الحب انتهى في مرحلة معينة وعندما ينتهي الحب فإن الإنفصال يكون أفضل"، كما رأت أن الحياة تستمر نحو الأفضل في حال تمّ الطلاق على أسس صحيحة لأن هناك ولداً ويجب أن يكون هناك تفاهم وصداقة بين الأم والأب.

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