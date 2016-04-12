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فيديو ينشر للمرة الأولى لـ بول ووكر

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الثلاثاء 12-04-2016 00:46

نشرت قناة "GTChanel " يُنشر للمرة الأولى للنجم الراحل بول ووكر Paul Walker ، بعد مرور 3 أعوام على حادثة وفاته الأليمة.

وظهر الراحل في الفيديو أثناء زيارته معرض Mine’s Motor Sport في اليابان، حيث قاد سيّارة من طراز R35 GT-R معدلة.

يُشار إلى أنّ أرباح الفيديو ستُعطى بالكامل لمؤسّسة بول ووكر التي أنشأتها ابنته، بحسب ما أكدت الشركة.

يذكر أن محامي ابنة الممثل الراحل بول ووكر Paul Walker أعلن أنها توصّلت إلى تسوية بمبلغ 10.1 ملايين دولار مع ورثة الرجل، الذي كان يقود السيارة، التي اصطدمت وقتلتهما معاً عام 2013.

 

 

 

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