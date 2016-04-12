حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 12/4/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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من المحتمل ان تحصل على مساعدة كبيرة اليوم على الصعيد المهنى سواء كان ذلك من زملاء العمل أو حتى الأصدقاء أو شريك حياتك، اكثر من شخص سيدعمك اليوم ليساعدك على اللحاق بالركب فاحرص على أن تعرب عن امتنانك لهم.هناك بعض التغييرات تطرأ على طريقة تفكير شريك حياتك وهو ما يجعلك ترغب فى تغيير وتيرة الحياة وطبيعتها بينكما وتفكر فى أن تجرب بعض المغامرات الجديدة، وقد تحتاج إلى تغيير عاداتك اليومية.تشعر اليوم بالكثير من النشاط وتشعر بأنك خالى من الإجهاد اليوم حتى أنك تنشر حماسك وإيجابيتك بين المحيطين بك وهو يوم جيد على الصعيد الصحى بالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون لبذل مجهود بدنىتباغتك نفقات غير متوقعة اليوم ومن المحتمل أن تشترى اشياء لا تحتاج لها لكنها تعجبك وهذا سيؤثر على اموالك بطريقة خطيرة فحاول أن تهذب غريزتك للانفاق اليوم وتسيطر على نفسك قدر الإمكان.