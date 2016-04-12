أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 12/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 12/4/2016 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 12/4/2016

على الصعيد المهني:
>

من المحتمل ان تحصل على مساعدة كبيرة اليوم على الصعيد المهنى سواء كان ذلك من زملاء العمل أو حتى الأصدقاء أو شريك حياتك، اكثر من شخص سيدعمك اليوم ليساعدك على اللحاق بالركب فاحرص على أن تعرب عن امتنانك لهم.

على الصعيد العاطفي:
>

هناك بعض التغييرات تطرأ على طريقة تفكير شريك حياتك وهو ما يجعلك ترغب فى تغيير وتيرة الحياة وطبيعتها بينكما وتفكر فى أن تجرب بعض المغامرات الجديدة، وقد تحتاج إلى تغيير عاداتك اليومية.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
>

تشعر اليوم بالكثير من النشاط وتشعر بأنك خالى من الإجهاد اليوم حتى أنك تنشر حماسك وإيجابيتك بين المحيطين بك وهو يوم جيد على الصعيد الصحى بالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون لبذل مجهود بدنى

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>

تباغتك نفقات غير متوقعة اليوم ومن المحتمل أن تشترى اشياء لا تحتاج لها لكنها تعجبك وهذا سيؤثر على اموالك بطريقة خطيرة فحاول أن تهذب غريزتك للانفاق اليوم وتسيطر على نفسك قدر الإمكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى