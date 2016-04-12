حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 12/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> تحرز تقدما فى مجال عملك وتصبح قادرا على انشاء شبكات جيدة جدًا مع الناس بعضهم ذوى اهمية كبيرة، حاول ألا تلتفت لما يجرى من حولك ولا المنافسة الشديدة بالنسبة لك لاتخاذ اجراءات صارمة والمضى قدما فى حياتك المهنية. على الصعيد العاطفي:

> سلوكك فى الحب يميل إلى العدوانية إلى حد ما اليوم، فقط تأكد من أن تجد نفسك وتخرج من هذه الحالة للتمتع بعلاقة مرضية، تلبى احتياجاتك ولكن فى الوقت نفسه تأكد من أنك لا تتعامل بأنانية مع شريك حياتك. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> انت أكثر عرضة اليوم للمعاناة من مشاكل لها علاقة بالحساسية فحاول ألا تتعرض لمسببات الحساسية وتمنع ذلك بأى طريقة، وانتبه بشكل خاص لنظامك الغذائى من أجل تعزيز جهاز مناعتك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> حاول أن تسمتع بوقتك اليوم وتنغمس فى بعض المرح مع الأصدقاء وتقابل أشخاص يحمسونك على الاستمتاع بالحياة واستعادة نظرتك الإيجابية لها.

شبكةعيونالإخبارية

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