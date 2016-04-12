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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 12/4/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 12/4/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 12/4/2016

على الصعيد المهني:
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انت اليوم فى كامل طاقتك وهو ما يساعدك على تحقيق أهدافك المرجوة اليوم فى العمل كما أنك تحصل على الكثير من المعرفة التى تساعدك على كسب المزيد من المال فيما بعد كل ما تحتاجه هو علاقات واسعة تعزز بها امكانياتك.

على الصعيد العاطفي:
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العلاقات العاطفية تاخذ المقعد الخلفى فى حياتك اليوم، حيث تمنح الأولوية لحياتك المهنية والعلاقات الاسرية وتحاول الوفاء ببعض التزاماتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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حاول ان تغير من روتين حياتك اليوم وتدخل بعض النشاط على حياتك الخاملة حتى لو كان هذا النشاط مجرد التمشية فى الصباح الباكر لأن المزيد من الخمول يهدد جسدك بالكثير من المشاكل الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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النظرة الايجابية لديك تساعدك على اتخاذ اجراءات ايجابية فى مختلف الحالات وهذا ينعكس عليك ايجابا على المدى الطويل حاول فقط أن تتجنب أن تنغمس فى الخلافات والا تفقد اعصابك بسهولة.

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مصر 365

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