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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 12/4/2016

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 12/4/2016 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 12/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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قد تغير مجال عملك أو تسافر للدراسة بالخارج فأجواء التغيير تحيط ببرجك على الصعيد العملى هذه الأيام تقابل العديد من المنافسين لا تسمح لهم بالتأثير عليك. قد تحصل على أموال غير متوقعة تسبب لك الكثير من السعادة.

على الصعيد العاطفى:
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لقد كنت متوهج وسعيد فى علاقة حبك الفترة السابقة وحظيت بالكثير من التوفيق، ولكن تبدأ فى إدراك أن ما يحدث فى حياتك خطير جدًا ومخيف بالنسبة لك وتحاول أن تعيد حساباتك مع من تحب.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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قد تضطر إلى اتخاذ خطوات قوية وحاسمة لتدريب نفسك على تناول الأطعمة الصحية وسوف يكون ذلك المغامرة الأكثر نجاحًا فى حياتك وسوف تلتزم بذلك بشكل لم تكن تتوقعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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مرحلة صعبة تعانى فيها من الإحباطات المتتالية والعمل الشاق الأمر بيدك إما أن تتحمل أو تستسلم وتخسر كل شئ. لديك قدرة كبيرة على التحمل وتجاوز الأزمات عزيزى الجدى يجب أن تستخدمها من اليوم.

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مصر 365

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