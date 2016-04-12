توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2016

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 12/4/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>الانتهاء من عملك فى الوقت المحدد سيوفر لك الكثير من الوقت، وستشعر أن هناك وقتاً لممارسة باقى أنشطة الحياة، ربما يكون ذلك دافع لك حتى تنتهى من قائمة الأعمال المتراكمة والمؤجلة عليك، عليك كذلك العمل على تحسين علاقتك بزملاءك فى العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

>الحب يجعل الإنسان سعيداً، يعزز ثقة الإنسان بنفسه، يساعد على تحسين الإنسان وليس على الانتقاص منه، فإن لم يحدث ذلك فى قصة حبك، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى إعادة النظر فى هذه العلاقة بأكملها، فلا يُعقل أن تدخل فى علاقة تستنفذك، وتأخذ منك ولا تضيف إليك، وتشعرك دوماً أنك مهزوز.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>إحساس الأرق يكون السبب الرئيسى فيه هو كثرة التفكير، فالتفكير مراراً وتكراراً فى الغد، والأحداث وما ينبغى أن يحدث كل ذلك يجعلك لا تستطيع النوم، لذلك كل ما تحتاج إليه هو الاسترخاء وتصفية الذهن، وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تأكد ان لكل مشكلة حل حتى وإن لم نراه بشكل جلى فى حينها، لكن الحلول كثيرة وربما تحتاج لاستشارة شخصاً ما لأننا أثناء المشكلة لا نرى سوى أسفل أقدامنا، فى حين ربما يساعدك الآخرون على رؤية جميع زوايا، وجوانب المشكلة

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>حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 12/4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>عندما يطلب منك الآخرون المساعدة، فلا تتردد، فزملاءك فى العمل عندما يفعلون ذلك .. فم يشعرون أنك جيد بالقدر الكافى الذى يجعلهم يستعينون بخبراتك، ونشرك لهذا العلم سيشعرك بقيمتك فى الحياة، قد يعرضك هذا الأمر للضغوط المختلفة، لكن سيبارك لك الله فى الوقت مادمت تحاول مساعدة الآخرين.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>التفاصيل الصغيرة قد تُشعر شريك حياتك بالاهتمام، كأن تفاجئه بعودتك للمنزل مبكراً وتحضير الغداء بدلاً منه، أو أن تدعوه لعشاء خارج المنزل وتستعيدا ذكرياتكما، أو أن تشاهدا فيلماً سينمائياً سوياً .. كل هذه التفاصيل ستساعدكما كثيراً على تقوية علاقتكما.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>الصحة من أكثر الأمور التى ينبغ عليك إعطائها الأولوية، ليس فقط لأنها تعطيك مظهراً جذاباً، ولكن أيضاً لأنك بدونها لن تستطيع ممارسة حياتك بالشكل الطبيعى، لذلك عليك العمل على تخصيص وقتاً من يومك لحياتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تجاهلك للأمور البسيطة التى تضايقك يجعلها تتفاقم، لذلك لا تهرب واجه نفسك بما يزعجك حتى وإن بدا تافهاً فى نظر البعض، فلا تتفه أنت منه، فمن حقك أن تحزن على أى شىء، حتى ولو كان صغيراً.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 12/4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>فى العمل لا تتملق لرؤسائك حتى تنال رضاهم، لأنك من الممكن أن تفعل ذلك، لكنك فى المقايبل تخسر احترامك لنفسك، عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله، والقيام بواجباتك على أكمل وجه، والتطوير من نفسك، ولا تنتظر مدح منهم، أكمل فى طريقك ولا تلتفت للانتقادات، وتأكد أنك يوماً ما ستجنى ثمار تعبك، وجدك، واجتهادك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

>لا تجعل الأمور التافهة تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، فالتوتر فى العلاقة يحتاج إلى محاولة التهدئة من الطرفين، لذلك ابدأ بنفسك، واكسر هذا التوتر، وحاول الخروج فى نزهة معه فى مكان به الكثير من المناظر الطبيعية، فهذا ربما يساعد على تهدئة الأعصاب.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>بتنظيم الوقت تستطيع أن تهتم بجميع جوانب حياتك، وأكثر ما ينبغى عليك الاهتمام به، واعطاءه الأولوية الكبرى، هى صحتك، فعليك ممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحى الجيد، والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>البدايات الجديدة على قدر ما تحمله من أمل على قدر ما تحمله من قلق وتوتر وخوف، ولكن حاول أن تبعد الخوف عنك، فأصعب الاشياء أولها، وأصعب الأمور بدايتها، ولحظاتها الأولى، حينما تتخطى هذه المرحلة بسلام، ستجد أن الأمور بدأت فى الاستقرار

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 12/4/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>عندما يكون لديك حلم وهدف، فعافر حتى تصل إليه، لأنك إن لم تفعل ستصبح كمن يحلم أحلام يقظة، مادمت تريد تبوء مكان معين فى العمل، إذاً فأنت بحاجة إلى العمل على تطوير ذاتك، وتحديد ما تريده بالفعل حتى تصل إلى هذا الهدف، لا شىء يأتى بسهولة، ودون جد واجتهاد، لذلك افعل كل ما عليك، ولا تنتظر النتيجة، فهى ستأتى حتماً حتى وإن تأخرت.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

>دوماً ما يحدث سوء فهم بين شركاء الحياة، ولكن الشخص الذكى هو من يتدارك ذلك قبل أن تتفاقم المشكلة، فالمشاكل فى بدايتها يصبح التخلص منها سهلاً، وعندما تضع نفسك مكان هذا الشخص، ستستطيع حتماً أن تتفهم موقفه.

برج القوس على الصعيد الصحى:

>بعض الطقوس البسيطة التى تلتزم بها، قد تأتى بثمار كبيرة فى حياتك، ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت لترى النتيجة واضحة، شرب الكثير من المياه، والمداومة على ممارسة الرياضة، والنوم لعدد ساعات كافية، كل ذلك يحسن من حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>سؤالك عن أصدقائك القدامى، والتعرف على أصدقاء جدد من شأنه أن يقلل من شعورك بالخواء، بل ستشعر أن الكثير من الأفكار تزدحم بها رأسك، وهذا أمر جيد، حتى لا تشعر بالاكتئاب، فلا تترك نفسك لرغبتها فى الجلوس وحيدة، فهذا يزيد من الإحساس بالاكتئاب.

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>حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 12/4/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>انت اليوم فى كامل طاقتك وهو ما يساعدك على تحقيق أهدافك المرجوة اليوم فى العمل كما أنك تحصل على الكثير من المعرفة التى تساعدك على كسب المزيد من المال فيما بعد كل ما تحتاجه هو علاقات واسعة تعزز بها امكانياتك.

على الصعيد العاطفي:

>العلاقات العاطفية تاخذ المقعد الخلفى فى حياتك اليوم، حيث تمنح الأولوية لحياتك المهنية والعلاقات الاسرية وتحاول الوفاء ببعض التزاماتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>حاول ان تغير من روتين حياتك اليوم وتدخل بعض النشاط على حياتك الخاملة حتى لو كان هذا النشاط مجرد التمشية فى الصباح الباكر لأن المزيد من الخمول يهدد جسدك بالكثير من المشاكل الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>النظرة الإيجابية لديك تساعدك على اتخاذ اجراءات ايجابية فى مختلف الحالات وهذا ينعكس عليك ايجابا على المدى الطويل حاول فقط أن تتجنب أن تنغمس فى الخلافات والا تفقد اعصابك بسهولة.

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>حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 124/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>تحرز تقدما فى مجال عملك وتصبح قادرا على انشاء شبكات جيدة جدًا مع الناس بعضهم ذوى اهمية كبيرة، حاول ألا تلتفت لما يجرى من حولك ولا المنافسة الشديدة بالنسبة لك لاتخاذ اجراءات صارمة والمضى قدما فى حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفي:

>سلوكك فى الحب يميل إلى العدوانية إلى حد ما اليوم، فقط تأكد من أن تجد نفسك وتخرج من هذه الحالة للتمتع بعلاقة مرضية، تلبى احتياجاتك ولكن فى الوقت نفسه تأكد من أنك لا تتعامل بأنانية مع شريك حياتك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>انت أكثر عرضة اليوم للمعاناة من مشاكل لها علاقة بالحساسية فحاول ألا تتعرض لمسببات الحساسية وتمنع ذلك بأى طريقة، وانتبه بشكل خاص لنظامك الغذائى من أجل تعزيز جهاز مناعتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>حاول أن تسمتع بوقتك اليوم وتنغمس فى بعض المرح مع الأصدقاء وتقابل أشخاص يحمسونك على الاستمتاع بالحياة واستعادة نظرتك الإيجابية لها.

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>حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 12/4/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>من المحتمل ان تحصل على مساعدة كبيرة اليوم على الصعيد المهنى سواء كان ذلك من زملاء العمل أو حتى الأصدقاء أو شريك حياتك، اكثر من شخص سيدعمك اليوم ليساعدك على اللحاق بالركب فاحرص على أن تعرب عن امتنانك لهم.

على الصعيد العاطفي:

>هناك بعض التغييرات تطرأ على طريقة تفكير شريك حياتك وهو ما يجعلك ترغب فى تغيير وتيرة الحياة وطبيعتها بينكما وتفكر فى أن تجرب بعض المغامرات الجديدة، وقد تحتاج إلى تغيير عاداتك اليومية.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>تشعر اليوم بالكثير من النشاط وتشعر بأنك خالى من الإجهاد اليوم حتى أنك تنشر حماسك وإيجابيتك بين المحيطين بك وهو يوم جيد على الصعيد الصحى بالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون لبذل مجهود بدنى

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تباغتك نفقات غير متوقعة اليوم ومن المحتمل أن تشترى اشياء لا تحتاج لها لكنها تعجبك وهذا سيؤثر على اموالك بطريقة خطيرة فحاول أن تهذب غريزتك للانفاق اليوم وتسيطر على نفسك قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 12/4/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>أنت تحب عملك وتجيده ومع ذلك تتعرض للكثير من المشكلات فيه بسبب اضطرابات مؤقتة فى حركة الأبراج، ولكن تذكر أنها مؤقتة حاول ان تتحمل اليوم وتتخطاه بأقل خسائر ولا تأخذ أى قرار ارتجالى على اساس مشاعرك العابرة.

على الصعيد العاطفي:

>تجنب أى مشكلة مع شريك حياتك اليوم، وحاول ان تتحلى بالصمت قدر الإمكان وحاول تفهم وجهة نظر شريكك الخاصة ولا تحاول أن تدخلا فى اى مواجهة اليوم.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>الحفاظ على طاقتك الايجابية يساعد جسدك وروحك على التعامل مع الإجهاد استمتع ببعض الراحة وتجنب الاجهاد والمجهود الزائد قدر الامكان

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>اليوم يتطلب منك الاعتماد على نفسك قدر الإمكان ولا تحاول الاعتماد على اى شخص آخر ولو حتى لأمر تافه.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 12/4/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>من الممكن أن تدخل فى شراكة ناجحة أو تتفوق فى مجال العمل الاستثمارى لا تتردد عن فعل ذلك فقد يؤدى هذا إلى تغير كبير فى حياتك المهنية ونقلك إلى آفاق أوسع وأكثر نجاحًا. قد تتعرض لأزمة مالية تنتهى سريعًا.

على الصعيد العاطفى:

>حالة من التفاهم والهدوء تسود علاقتك مع من تحب وتتطور علاقتكم بشكل ملحوظ فى الفترة القادمة نحو الأفضل. عليك أن تهتم قليلًا بعلاقتك مع عائلتك فقد تتعرض معهم لبعض المشاكل المفاجئة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى الهدوء فأنت تكثر من التفكير طول الوقت بشكل يؤثر على صحتك الجسدية والنفسية، من الممكن أن تذهب لأحد المدن الساحلية وتقضى بعض الأوقات تسترخى بها تمامًا حتى تستعيد نشاطك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>أنت فى حالة جيدة وفى فترة مليئة بالإلهام بالرغم من كل المشاكل العابرة التى قد تقابلك تستطيع التغلب على كل العقبات ومن الممكن أن تنطلق نحو فترة مليئة بالنجاح.

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 12/4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>قد تغير مجال عملك أو تسافر للدراسة بالخارج فأجواء التغيير تحيط ببرجك على الصعيد العملى هذه الأيام تقابل العديد من المنافسين لا تسمح لهم بالتأثير عليك. قد تحصل على أموال غير متوقعة تسبب لك الكثير من السعادة.

على الصعيد العاطفى:

>لقد كنت متوهج وسعيد فى علاقة حبك الفترة السابقة وحظيت بالكثير من التوفيق، ولكن تبدأ فى إدراك أن ما يحدث فى حياتك خطير جدًا ومخيف بالنسبة لك وتحاول أن تعيد حساباتك مع من تحب.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>قد تضطر إلى اتخاذ خطوات قوية وحاسمة لتدريب نفسك على تناول الأطعمة الصحية وسوف يكون ذلك المغامرة الأكثر نجاحًا فى حياتك وسوف تلتزم بذلك بشكل لم تكن تتوقعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>مرحلة صعبة تعانى فيها من الإحباطات المتتالية والعمل الشاق الأمر بيدك إما أن تتحمل أو تستسلم وتخسر كل شئ. لديك قدرة كبيرة على التحمل وتجاوز الأزمات عزيزى الجدى يجب أن تستخدمها من اليوم.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 12/4/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>اتسم سلوكك فى الآونة الأخيرة بالتردد فى محيط العمل تحتار كثيرًا وتفكر فى ترك عملك الحالى. عليك الحذر والتفكير بمنطقية التغيير مطلوب ولكن لا تتهور عليك أن تقرر بشكل حاسم الشكل الذى تريد أن يكون عليه مستقبلك.

على الصعيد العاطفى:

>كن على استعداد لكثير من الأجواء السعيدة من شريك حياتك، قد تحصل على هدية مميزة ومفاجئة. وقت مناسب لتعزيز علاقتكم فقد يخلق ذلك فرقًا كبيرًا فى حياتك نحو الأفضل.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>تتمتع بصحة جيدة بشكل عام ولكن تحتاج إلى اتباع نظام غذائى يحتوى على الفيتامينات التى تعزز من صحتك والتى بدورها سوف تساعد فى الحفاظ على جهازك المناعى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>تحتار ما بين الالتزامات العملية والعاطفية هذا اليوم ومن المحتمل أن تكون عاطفيًا بشكل كبير، عليك أن توازن بين أمورك ولا تجعل أحدهما تطغى على الأخرى. يوم جيد ومستقر وخاصة فى فترة المساء.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 12/4/2016

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برج العذراء على الصعيد المهني:>تنشأ عدد من المشاكل العابرة فى محيط العمل والتى تجعلك لا تنعم بالسلام أنتَ فى حاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر اليوم وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع رئيسك فى العمل لا تستسلم لذلك وحاول أن تتعامل معه بذكاء.

على الصعيد العاطفى:

>تحتاج إلى تبرير موقفك أمام من تحب وتوضع علاقتكم تحت ضغط كبير قد يتسبب فى تدميرها تمامًا نتيجة لتوتركم بسبب الضغوطات الخارجية. تعامل مع الأمر بهدوء حتى لا تخسر علاقة سوف تندم عليها كثيرًا فى المستقبل.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم أو مرض السكر عليهم الحذر هذه الأيام واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. من الممكن أن يتعرض مواليد هذا البرج هذه الأيام إلى بعض الأمراض مثل الصداع النصفى وضغط الدم المرتفع.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>عليك أن تتحدث بصراحة عن مشاعرك مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم ولكن كن حذرًا فى كل كلماتك اليوم فقد يساء فهمك. تقابل صديق قديم أو أحد أفراد أسرتك يسبب لك الكثير من الراحة