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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 12/ 4/2016

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 12/ 4/2016 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 12/ 4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>من الممكن أن تدخل فى شراكة ناجحة أو تتفوق فى مجال العمل الاستثمارى لا تتردد عن فعل ذلك فقد يؤدى هذا إلى تغير كبير فى حياتك المهنية ونقلك إلى آفاق أوسع وأكثر نجاحًا. قد تتعرض لأزمة مالية تنتهى سريعًا.

على الصعيد العاطفى:


>حالة من التفاهم والهدوء تسود علاقتك مع من تحب وتتطور علاقتكم بشكل ملحوظ فى الفترة القادمة نحو الأفضل. عليك أن تهتم قليلًا بعلاقتك مع عائلتك فقد تتعرض معهم لبعض المشاكل المفاجئة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى الهدوء فأنت تكثر من التفكير طول الوقت بشكل يؤثر على صحتك الجسدية والنفسية، من الممكن أن تذهب لأحد المدن الساحلية وتقضى بعض الأوقات تسترخى بها تمامًا حتى تستعيد نشاطك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>أنت فى حالة جيدة وفى فترة مليئة بالإلهام بالرغم من كل المشاكل العابرة التى قد تقابلك تستطيع التغلب على كل العقبات ومن الممكن أن تنطلق نحو فترة مليئة بالنجاح.

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مصر 365

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