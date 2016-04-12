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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 12/4/2016

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 12/4/2016 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 12/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>الانتهاء من عملك فى الوقت المحدد سيوفر لك الكثير من الوقت، وستشعر أن هناك وقتاً لممارسة باقى أنشطة الحياة، ربما يكون ذلك دافع لك حتى تنتهى من قائمة الأعمال المتراكمة والمؤجلة عليك، عليك كذلك العمل على تحسين علاقتك بزملاءك فى العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>الحب يجعل الإنسان سعيداً، يعزز ثقة الإنسان بنفسه، يساعد على تحسين الإنسان وليس على الانتقاص منه، فإن لم يحدث ذلك فى قصة حبك، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى إعادة النظر فى هذه العلاقة بأكملها، فلا يُعقل أن تدخل فى علاقة تستنفذك، وتأخذ منك ولا تضيف إليك، وتشعرك دوماً أنك مهزوز.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>إحساس الأرق يكون السبب الرئيسى فيه هو كثرة التفكير، فالتفكير مراراً وتكراراً فى الغد، والأحداث وما ينبغى أن يحدث كل ذلك يجعلك لا تستطيع النوم، لذلك كل ما تحتاج إليه هو الاسترخاء وتصفية الذهن، وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تأكد ان لكل مشكلة حل حتى وإن لم نراه بشكل جلى فى حينها، لكن الحلول كثيرة وربما تحتاج لاستشارة شخصاً ما لأننا أثناء المشكلة لا نرى سوى أسفل أقدامنا، فى حين ربما يساعدك الآخرون على رؤية جميع زوايا، وجوانب المشكلة.

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مصر 365

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