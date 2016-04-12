حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 12/4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>عندما يطلب منك الآخرون المساعدة، فلا تتردد، فزملاءك فى العمل عندما يفعلون ذلك .. فم يشعرون أنك جيد بالقدر الكافى الذى يجعلهم يستعينون بخبراتك، ونشرك لهذا العلم سيشعرك بقيمتك فى الحياة، قد يعرضك هذا الأمر للضغوط المختلفة، لكن سيبارك لك الله فى الوقت مادمت تحاول مساعدة الآخرين.>التفاصيل الصغيرة قد تُشعر شريك حياتك بالاهتمام، كأن تفاجئه بعودتك للمنزل مبكراً وتحضير الغداء بدلاً منه، أو أن تدعوه لعشاء خارج المنزل وتستعيدا ذكرياتكما، أو أن تشاهدا فيلماً سينمائياً سوياً .. كل هذه التفاصيل ستساعدكما كثيراً على تقوية علاقتكما.>الصحة من أكثر الأمور التى ينبغ عليك إعطائها الأولوية، ليس فقط لأنها تعطيك مظهراً جذاباً، ولكن أيضاً لأنك بدونها لن تستطيع ممارسة حياتك بالشكل الطبيعى، لذلك عليك العمل على تخصيص وقتاً من يومك لحياتك الصحية.>تجاهلك للأمور البسيطة التى تضايقك يجعلها تتفاقم، لذلك لا تهرب واجه نفسك بما يزعجك حتى وإن بدا تافهاً فى نظر البعض، فلا تتفه أنت منه، فمن حقك أن تحزن على أى شىء، حتى ولو كان صغيراً.