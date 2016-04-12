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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 12/4/2016

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 12/4/2016 حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 12/4/2016

على الصعيد المهني:


>فى العمل لا تتملق لرؤسائك حتى تنال رضاهم، لأنك من الممكن أن تفعل ذلك، لكنك فى المقايبل تخسر احترامك لنفسك، عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله، والقيام بواجباتك على أكمل وجه، والتطوير من نفسك، ولا تنتظر مدح منهم، أكمل فى طريقك ولا تلتفت للانتقادات، وتأكد أنك يوماً ما ستجنى ثمار تعبك، وجدك، واجتهادك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:


>لا تجعل الأمور التافهة تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، فالتوتر فى العلاقة يحتاج إلى محاولة التهدئة من الطرفين، لذلك ابدأ بنفسك، واكسر هذا التوتر، وحاول الخروج فى نزهة معه فى مكان به الكثير من المناظر الطبيعية، فهذا ربما يساعد على تهدئة الأعصاب.

برج السرطان على الصعيد الصحى:


>بتنظيم الوقت تستطيع أن تهتم بجميع جوانب حياتك، وأكثر ما ينبغى عليك الاهتمام به، واعطاءه الأولوية الكبرى، هى صحتك، فعليك ممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحى الجيد، والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>البدايات الجديدة على قدر ما تحمله من أمل على قدر ما تحمله من قلق وتوتر وخوف، ولكن حاول أن تبعد الخوف عنك، فأصعب الاشياء أولها، وأصعب الأمور بدايتها، ولحظاتها الأولى، حينما تتخطى هذه المرحلة بسلام، ستجد أن الأمور بدأت فى الاستقرار.

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مصر 365

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