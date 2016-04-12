حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 12/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>فى العمل لا تتملق لرؤسائك حتى تنال رضاهم، لأنك من الممكن أن تفعل ذلك، لكنك فى المقايبل تخسر احترامك لنفسك، عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله، والقيام بواجباتك على أكمل وجه، والتطوير من نفسك، ولا تنتظر مدح منهم، أكمل فى طريقك ولا تلتفت للانتقادات، وتأكد أنك يوماً ما ستجنى ثمار تعبك، وجدك، واجتهادك.>لا تجعل الأمور التافهة تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، فالتوتر فى العلاقة يحتاج إلى محاولة التهدئة من الطرفين، لذلك ابدأ بنفسك، واكسر هذا التوتر، وحاول الخروج فى نزهة معه فى مكان به الكثير من المناظر الطبيعية، فهذا ربما يساعد على تهدئة الأعصاب.>بتنظيم الوقت تستطيع أن تهتم بجميع جوانب حياتك، وأكثر ما ينبغى عليك الاهتمام به، واعطاءه الأولوية الكبرى، هى صحتك، فعليك ممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحى الجيد، والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة.>البدايات الجديدة على قدر ما تحمله من أمل على قدر ما تحمله من قلق وتوتر وخوف، ولكن حاول أن تبعد الخوف عنك، فأصعب الاشياء أولها، وأصعب الأمور بدايتها، ولحظاتها الأولى، حينما تتخطى هذه المرحلة بسلام، ستجد أن الأمور بدأت فى الاستقرار.