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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 12/4/2016

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 12/4/2016 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 12/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>عندما يكون لديك حلم وهدف، فعافر حتى تصل إليه، لأنك إن لم تفعل ستصبح كمن يحلم أحلام يقظة، مادمت تريد تبوء مكان معين فى العمل، إذاً فأنت بحاجة إلى العمل على تطوير ذاتك، وتحديد ما تريده بالفعل حتى تصل إلى هذا الهدف، لا شىء يأتى بسهولة، ودون جد واجتهاد، لذلك افعل كل ما عليك، ولا تنتظر النتيجة، فهى ستأتى حتماً حتى وإن تأخرت.

برج القوس على الصعيد العاطفى:


>دوماً ما يحدث سوء فهم بين شركاء الحياة، ولكن الشخص الذكى هو من يتدارك ذلك قبل أن تتفاقم المشكلة، فالمشاكل فى بدايتها يصبح التخلص منها سهلاً، وعندما تضع نفسك مكان هذا الشخص، ستستطيع حتماً أن تتفهم موقفه.

برج القوس على الصعيد الصحى:


>بعض الطقوس البسيطة التى تلتزم بها، قد تأتى بثمار كبيرة فى حياتك، ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت لترى النتيجة واضحة، شرب الكثير من المياه، والمداومة على ممارسة الرياضة، والنوم لعدد ساعات كافية، كل ذلك يحسن من حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>سؤالك عن أصدقائك القدامى، والتعرف على أصدقاء جدد من شأنه أن يقلل من شعورك بالخواء، بل ستشعر أن الكثير من الأفكار تزدحم بها رأسك، وهذا أمر جيد، حتى لا تشعر بالاكتئاب، فلا تترك نفسك لرغبتها فى الجلوس وحيدة، فهذا يزيد من الإحساس بالاكتئاب.

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مصر 365

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