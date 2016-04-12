حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 12/4/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تنشأ عدد من المشاكل العابرة فى محيط العمل والتى تجعلك لا تنعم بالسلام أنتَ فى حاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر اليوم وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع رئيسك فى العمل لا تستسلم لذلك وحاول أن تتعامل معه بذكاء.>تحتاج إلى تبرير موقفك أمام من تحب وتوضع علاقتكم تحت ضغط كبير قد يتسبب فى تدميرها تمامًا نتيجة لتوتركم بسبب الضغوطات الخارجية. تعامل مع الأمر بهدوء حتى لا تخسر علاقة سوف تندم عليها كثيرًا فى المستقبل.>الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم أو مرض السكر عليهم الحذر هذه الأيام واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. من الممكن أن يتعرض مواليد هذا البرج هذه الأيام إلى بعض الأمراض مثل الصداع النصفى وضغط الدم المرتفع.>عليك أن تتحدث بصراحة عن مشاعرك مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم ولكن كن حذرًا فى كل كلماتك اليوم فقد يساء فهمك. تقابل صديق قديم أو أحد أفراد أسرتك يسبب لك الكثير من الراحة