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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 12/ 4/2016

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 12/ 4/2016 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 12/ 4/2016

على الصعيد المهني:


>اتسم سلوكك فى الآونة الأخيرة بالتردد فى محيط العمل تحتار كثيرًا وتفكر فى ترك عملك الحالى. عليك الحذر والتفكير بمنطقية التغيير مطلوب ولكن لا تتهور عليك أن تقرر بشكل حاسم الشكل الذى تريد أن يكون عليه مستقبلك.

على الصعيد العاطفى:


>كن على استعداد لكثير من الأجواء السعيدة من شريك حياتك، قد تحصل على هدية مميزة ومفاجئة. وقت مناسب لتعزيز علاقتكم فقد يخلق ذلك فرقًا كبيرًا فى حياتك نحو الأفضل.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>تتمتع بصحة جيدة بشكل عام ولكن تحتاج إلى اتباع نظام غذائى يحتوى على الفيتامينات التى تعزز من صحتك والتى بدورها سوف تساعد فى الحفاظ على جهازك المناعى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>تحتار ما بين الالتزامات العملية والعاطفية هذا اليوم ومن المحتمل أن تكون عاطفيًا بشكل كبير، عليك أن توازن بين أمورك ولا تجعل أحدهما تطغى على الأخرى. يوم جيد ومستقر وخاصة فى فترة المساء

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مصر 365

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