حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 12/ 4/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>اتسم سلوكك فى الآونة الأخيرة بالتردد فى محيط العمل تحتار كثيرًا وتفكر فى ترك عملك الحالى. عليك الحذر والتفكير بمنطقية التغيير مطلوب ولكن لا تتهور عليك أن تقرر بشكل حاسم الشكل الذى تريد أن يكون عليه مستقبلك.>كن على استعداد لكثير من الأجواء السعيدة من شريك حياتك، قد تحصل على هدية مميزة ومفاجئة. وقت مناسب لتعزيز علاقتكم فقد يخلق ذلك فرقًا كبيرًا فى حياتك نحو الأفضل.>تتمتع بصحة جيدة بشكل عام ولكن تحتاج إلى اتباع نظام غذائى يحتوى على الفيتامينات التى تعزز من صحتك والتى بدورها سوف تساعد فى الحفاظ على جهازك المناعى.>تحتار ما بين الالتزامات العملية والعاطفية هذا اليوم ومن المحتمل أن تكون عاطفيًا بشكل كبير، عليك أن توازن بين أمورك ولا تجعل أحدهما تطغى على الأخرى. يوم جيد ومستقر وخاصة فى فترة المساء