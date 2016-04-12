حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 12/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>انت تحب عملك وتجيده ومع ذلك تتعرض للكثير من المشكلات فيه بسبب اضطرابات مؤقتة فى حركة الأبراج، ولكن تذكر أنها مؤقتة حاول ان تتحمل اليوم وتتخطاه بأقل خسائر ولا تأخذ أى قرار ارتجالى على اساس مشاعرك العابرة. على الصعيد العاطفي:

>تجنب أى مشكلة مع شريك حياتك اليوم، وحاول ان تتحلى بالصمت قدر الإمكان وحاول تفهم وجهة نظر شريكك الخاصة ولا تحاول أن تدخلا فى اى مواجهة اليوم. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>الحفاظ على طاقتك الايجابية يساعد جسدك وروحك على التعامل مع الإجهاد استمتع ببعض الراحة وتجنب الاجهاد والمجهود الزائد قدر الامكان توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>اليوم يتطلب منك الاعتماد على نفسك قدر الإمكان ولا تحاول الاعتماد على أى شخص آخر ولو حتى لأمر تافه.

شبكةعيونالإخبارية

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