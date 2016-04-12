مكياج دولتشي آند غابانا روزا 2016

تحتفل دولتشي آند غاباناDolce&Gabbana بمجموعة مكياج الصيف DOLCE MATTE LIPSTICK في هذا الربيع بالزهرة - الوردة السرمدية، رمز الأنوثة.

أول تركيبة لون حيادي من دولتشي آند غابانا، ،Dolce Matte Lipstick ألوان جديدة من أحمر الشفاه تقدم لمسة أخيرة مخملية غنية بالكريم.

والآن، انضمت إلى مجموعة ألوان أحمر الشفاه المكوّنة من 13 لوناً، 11 لوناً جديداً تجمع طيفاً متنوعاً من تدريجات اللون الوردي المناسبة

لكل مزاج!

وردي ناعم يمنح إطلالة شفاه مجرّدة وطبيعية :Dolce Nudo

وردي دخاني مفعم بأناقة لا يحصرها أي زمن :Miss Dolce

وردي فاتح ورقيق، حلوٌ كقطعة بون بون :Dolce Dolcezza

نقي ونابض بالحياة، إنه اللون العريق لزهرة دولتشي آند غابانا :Dolce Rosa

وردي حيوي، حلم ينبض بالحياة :Dolce Sogno

وردي ممتلئ وأنيق، دافئ كحضن الأم :Dolce Mamma

وردي كريمسون كثيف ومشرق، مثل صميم الزهرة الحقيقية :Dolce Excelsa

لون فوشيا مشرق، كوجنة امرأة تحمّر خج الً بعد أن رسم حبيبها قبلة :Dolce Bacio

لون وردي رومانسي يعزز الشفاه الجميلة :Dolce Natural

لون وردي باهت ورقيق، لابتسامة أنيقة :Dolce Gentle

زيّني شفتيك بلون الخوخ الوردي العميق :Dolce Magnetic

Mamma و ،Rosa و ،Dolcezza : الجديد بأربع ألوان هي Lipliners ويتوفر محدد الشفاه

Dolce Matte Lipstick مناسبة لكل لون من مجموعة ألوان أحمر الشفاه ،Bacio وتكمّل تلك الإطلالة الأنيقة النابضة بالأنوثة.

الوجه

مفعم بالإشراق ويعزز الوجنتين بلون فوشيا Bacio باللون الجديد Blush أحمر الخدود لامع، كوجنة امرأة تحمّر خجلاً بعد أن رسم حبيبها قبلة رقيقة عليها.

العيون

هو صميم إطلالة Miss Dolce بالإصدار الحصري Eyeshadow Quad ظل العيون الجديد روزا. ألوان حيادية - الوردي المجرد، والفوشيا، والأسود - تكمّل التأثير الحيادي للشفاه وتولّد برفقة اللون الأبيض اللؤلؤي تعبيراً خالصاً للضوء والكثافة الخاصة.

للعيون: غنية، وممتلئة، وعميقة، مثل زهرة تفتحت براعمها مؤخراً.

تحصلين على اللون الأسودTrue Black وبلمسة من قلم الكحل Khol Pencil على تحديد وكثافة معززة.