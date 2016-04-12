عطور حصريّة من غيرلان LES EXCLUSIFS DE GUERLAIN

تخصّص دار "جيرلان" Guerlain مجموعاتها الحصريّة Exclusive Collections، ولا سيّما مجموعةLes Parisiennes، لمحبات العطور النادرة. Mon précieux Nectar، L’Heure de Nuit، Mayotte،Nuit d’Amour، Mademoiselle Guerlain، Liu... إنّ هذه العطور ذات أسماء موحية وأنيقة حتى أدقّ التفاصيل والمركبة من أفخر المكوّنات الخام، تُمتع الشَغوفات بالإجماع. مستوحاة من إرث الدار أو مشبعّة بتاريخها، إنها هذه العطور هي وفيّة تماماً لعطور "جيرلان" Guerlain.

بطاقة بريديّة من الريفييرا الفرنسي

لإرضاء العميلات المخلصات اللواتي تفتنهنّ العطور الحصريّة، يشيد تييري واسر، صانع العطور لدى "جيرلان" Guerlain، بالباريسيّات اللواتي كنّ ينتقلنَ إلى الساحل الجنوبي في الشتاء خلال الحقبة الجميلة. فابتكر عطراً راقياً ورمزيّاً بالإضافة إلى كَونه مألوفاً بشكلٍ فوري كان سيُعجب هؤلاء السيّدات الأنيقات من العصر الماضي، كما سيسحر السيّدات الأنيقات اليوم.

تين لذيذ بشكلٍ راقي، وسوسن باليدا عالي الجودة. من خلال هذا الدمج الساحر، يسحركِ عطر Promenade des Anglais طوال العام وصولاً إلى الشواطئ المرهفة للريفييرا الفرنسي.

تولّد الدرجات الأولى مجموعة من الذكريات الصيفيّة الممتعة وتبرز فجأةً – وسط سطوع يومٍ مشمس وسماء زرقاء ونباتات متوسّطيّة.

وتماماً مثل صدى حيوي لهذا المشهد، يقوم العطر الذي يتمتّع برحيق الفاكهة والغنيّ بعطر الأخشاب وعبير الأزهار بإثارة بهجة وأناقة واضحة. منعش وفاتن بشكلٍ مطلق، هو عطر لا يُقاوم تماماً مثل رحلة إلى الجنوب.

ولأخذنا في جولة تحت أشعة الشمس حتّى في وسط الشتاء، ينطلق العطر من النضارة المبهجة والعفويّة لفاكهة الليمون الحمضيّة والمفعمة بالنشاط، ومن البرغموت المميّز. وينضمّ التين إلى المزيج مضيفاً متعة مزدوجة تكون خضراء وحيويّة مثل الفاكهة النضرة، ثمّ غنيّة ولذيذة مثل القشرة اللبنيّة. يمتزج مع سوسن باليدا متعدّد الأوجه من فلورنسا، ويمنح إحساساً أكثر نعومة من خلال البنفسج الرقيق. وفي الدرجة الخفيفة، يمتزج نجيل الهند والفانيلية بلطف ليلعبا دورهما ضمن هذا الإدمان الناعم والدافئ.

سعر التجزئة في محلات "جيرلان" Guerlain: Promenade des Anglais*، مجموعة Les Parisiennes، Eau de parfum قياس 125 مل، 250 يورو.