عطور Prada من طبيعة Candy الجذابة

جاءت أحدث عطور برادا من فكرة ابتكار حلقة من الأحاسيس تطلقها نفحة مفردة مميزة تلفُّ الجسم بالكامل. وبتوجيه من طبيعة Candy الجذابة، يرتفي العطر بعبير مميز للمسك من خلال مضاعفة وجوده على البشرة.

تدور القصة حول الشغف والإعادة، تماماً مثل الأغنية المفضلة التي توقظ الأحاسيس مرة بعد مرة – كلما عدنا أكثر إلى النغم، كلما أصبح تأثيره أقوى.

تحت الإشراف الفني لميوتشا برادا، مزجت دانييلا أندرييه تركيبة عطر Prada Candy Kiss ليبقى على البشرة لمدة طويلة مثل نغمٍ عطريٍ جذّاب.

نقطة البداية كانت مع وجود نغمة لقيثارة بوتر واحد (monochord) يعزفها المسك، إلى جانب نقائها ورقّتها المميزين اللذان يتركان بصماتهما طوال مشوار العطر، من النفحات العليا إلى القاعدة.

ومع إثارة عبير القطن الأبيض الرقيق، يغلّف المسك الشخص الذي يضع العطر بغمامة جذّابة، معززة بلمسات ترتقي بالنفس والمعنويات من الفانيلا وزهور البرتقال

التقطت عدسة كاميرا معلّم التصوير ستيفن ميسيل صُوِّر حملة عطر Prada Candy Kiss الإعلانية، وتُبرز عارضة الأزياء الأميركية ليكسي بولينغ كمصدر مميز للإلهام مع نظرة مذهلة وعالية الجرأة.

وسيتم الكشف على الإنترنت عن سلسلة من أفلام الصور المتحركة من بطولة ليكسي بولينغ، كما يراها ستيفن ميسيل، لإطلاق العطر.

تتمتع علبة عطر Prada Candy Kiss بتصميم نقي ومنعش، تنيره ومضات من شفاه بلون زهري.

وتتضمن العلبة البيضاء لتقديم عطر Prada Candy Kiss رسماً مستوحى من طبعة الشفاه المميزة لبرادا.

تسطع القارورة باللونين الأبيض والذهبي، كما ينسجم جزؤها السفلي المنحني، المشرق والمطلي بلون زهري عالي الحيوية مع سائل العطر.

يتوفر عطر Prada Candy Kiss في الأحجام التالية:

50 ميللي ليتر/AED 375

80 ميللي ليتر/AED 495

Prada Candy Kiss هو أحدث إضافة إلى مجموعة عطور برادا، التي تضم بارفان

Prada Candy الأصلي، Prada Candy L’Eau

وPrada Candy Florale.

عطور Prada Candy المشرقة، الشاعرية والجريئة هي روائح عطرية جذابة بشكل مبهج ومستوحاة من وجه جديد لأنوثة برادا، حيث المزيد هو المطلوب والإفراط هو كل شيء.