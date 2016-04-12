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مجموعة "رولان غاروس" من "لاكوست"

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الإثنين 11-04-2016 17:07

علامة "لاكوست" Lacoste الفرنسية هي شريك تاريخي لبطولة "رولان غاروس" Roland Garros للتنس منذ أكثر من 40 سنة. وفي كل دورة لهذه البطولة تُقدم علامة "لاكوست" Lacoste مجموعة صغيرة وجديدة تحمل شعار تعاون العلامتين التجارتيين وتكون بمثابة تحية وفاء إلى "رينيه لاكوست" حامل لقب هذه البطولة لخمس مرات في الفردي والزوجي وتحتفل بالأناقة الأزلية لأبطال كرة المضرب في حقبة العشرينيات.
ومع غناها الدقيق بروح قديمة، تضم هذه المجموعة قماش "لاكوست" Lacoste المميز "يوتيه بيكيه" Petie Pique مع الجيرسيه بألوان الأزرق البحري، الأبيض، الرمادي والأزرق الفيروزي لإطلالات غرافيكية، عملية ومريحة.
وبوحي من الخطوط البيضاء لملعب كرة المضرب، جاءت الرسمات الغرافيكية قوية: تم بالكامل كتابة "رولان غاروس" Roland Garros، "لاكوست" Lacoste وكأس البطولة، والمفردات المستخدمة في المباريات.
وتضم المجموعات تصاميم رجالية ونسائية وللأطفال تجمع بين الأناقة والراحة والعملية.

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سيدتي

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