أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 منتجات فى منزلك ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. اعرفها وخللى بالك

Google+ Print
3 منتجات فى منزلك ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. اعرفها وخللى بالك 3 منتجات فى منزلك ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. اعرفها وخللى بالك
معطرات الجو وستائر الحمام ومزيلات العرق من المنتجات الأساسية المتواجدة فى المنزل ويستخدمها الكثيرون، لكن رغم أهميتها إلا أنها تحتوى على مخاطر كثيرة وقد تسبب السرطان.

وأكد تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" أن بعض المنتجات المتواجدة فى المنزل ترفع خطر الإصابة بمرض السرطان، لأنها تحتوى على المواد المسرطنة، وهذه المنتجات تشمل:

1- ستائر الحمام البلاستيكية


>ستائر الحمام البلاستيكية تطلق مواد كيميائية سامة ضارة تعرف باسم المركبات العضوية المتطايرة، وهذه المركبات تتطاير فى الحمام عند استحمام الإنسان فيستنشقها ما يعرضه للإصابة بالسرطان.

2- مزيلات العرق


>معظم مزيلات العرق تحتوى على العديد من المكونات السامة التى تؤدى للإصابة بالسرطان، لأن هذه المواد الكيميائية الخطرة يمتصها الجسم عن طريق الجلد، فتصيبه بمشاكل صحية عديدة، لذا يفضل استخدام وصفات طبيعية مضادة للعرق للتغلب على الآثار الجانبية الضارة للمزيلات.

3- معطرات الجو
>

أثبتت الدراسات أن معظم معطرات الجو تحتوى على مواد كيميائية سامة ومركبات عضوية متطايرة، تسبب للسرطان وتفاقم الربو، كما تؤثر سلبا على القدرة الإنجابية.

موضوعات متعلقة..

تقرير أمريكى يكشف:100 نوع من الشامبوهات الشهيرة تسبب السرطان والفشل الكبدى..أشهرها جونسون وبالمرز وبالموليف وشامبوهات 2×1..المنتجات تحتوى على مادة الكوكاميد المسرطنة..ومركز الصحة البيئية يقاضى الشركات

هانى الناظر:كثير من منتجات النظافة تحوى مسببات السرطان والحل فى عدم الإفراط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365