3 منتجات فى منزلك ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. اعرفها وخللى بالك

معطرات الجو وستائر الحمام ومزيلات العرق من المنتجات الأساسية المتواجدة فى المنزل ويستخدمها الكثيرون، لكن رغم أهميتها إلا أنها تحتوى على مخاطر كثيرة وقد تسبب السرطان.

وأكد تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" أن بعض المنتجات المتواجدة فى المنزل ترفع خطر الإصابة بمرض السرطان، لأنها تحتوى على المواد المسرطنة، وهذه المنتجات تشمل:

1- ستائر الحمام البلاستيكية

2- مزيلات العرق

3- معطرات الجو

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