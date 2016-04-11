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#ليلة_الأبطال – بلان: فيراتي يحتاج لمعجزة للحاق بمواجهة مانشستر سيتي

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#ليلة_الأبطال – بلان: فيراتي يحتاج لمعجزة للحاق بمواجهة مانشستر سيتي #ليلة_الأبطال – بلان: فيراتي يحتاج لمعجزة للحاق بمواجهة مانشستر سيتي

رحل خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق عن الأستوديو التحليلي لمباريات الدوري المصري عبر قناة ONTV.

وانضم محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق إلى الأستوديو التحليلي بدلا من الغندور.

وأكد الغندور اكتفائه الفترة المقبلة بالظهور في برنامجه (اللعبة الحلوة) على قناة LTC إلى جانب الحلقة الأسبوعية على قناة دريم. متمنيا التوفيق لفريق عمل قنوات ONTV.

وعلم FilGoal.com من مسؤولي قنوات ONTV أن عدم التزام خالد الغندور بشراء لقطات الدوري المصري قبل عرضها في برنامجه عبر قناة LTC يعد هو سبب رحيله عن الأستوديو.

وأخطر مسؤولو القناة، الغندور في أكثر من مناسبة لشراء حقوق اللقطات التي يعرضها وألا الامتناع عن عرضها، إلا أن الأخير لم يفعل ذلك حسبما أكده مصدر بالقناة لـFilGoal.com.

ورد الغندور على خروج بعض التقارير التي تحدثت على أن "أزمة تسنين رمضان صبحي" هي سبب رحيله عن القناة، قائلا لـFilGoal.com: "بالطبع لا. الرحيل ليس له أي علاقة بقصة رمضان صبحي".

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