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طالبات يتعرضن لحالات إغماء بسبب ارتفاع درجة حرارة في الوادي الجديد‎

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طالبات يتعرضن لحالات إغماء بسبب ارتفاع درجة حرارة في الوادي الجديد‎ طالبات يتعرضن لحالات إغماء بسبب ارتفاع درجة حرارة في الوادي الجديد‎

محافظة الوادي الجديد – أرشيفية

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وصول 6 فتيات في حالة إعياء إلى مستشفى الداخلة المركزي.

تبين إصابة كلا من ” رشا سلطان محمد، هايدي أحمد عبد الحفيظ، أية رمضان محمد، تهاني عوض محمد، سهام حنفي محمد” كلهن 17 سنة ومن بعض قري مركز الداخلة ومصابين بحالة إعياء وإغماء بسبب ارتفاع درجة حرارة داخل غرف المعيشة ببيوت الطلبة نظرا لضعف التهوية داخل الغرف مع ارتفاع درجة الحرارة.

تم نقل المصابات إلى مستشفى الداخلة المركزي بمدينة موط، وجاري تقديم الاسعافات الأولية لهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

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