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سياسي يمني: «الحوثيون» لاعهد لهم ولاذمة

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سياسي يمني: «الحوثيون» لاعهد لهم ولاذمة سياسي يمني: «الحوثيون» لاعهد لهم ولاذمة

السياسي محمد جميح

قال المحلل السياسي اليمني الدكتور، محمد جميح، اليوم الأثنين، إن قوات صالح والحوثين لم يحترموا الهدنة، واخترقوا قرار وقف اطلاق النار، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لن تعطل مفاوضات الكويت التى ستجبرهم على التفاوض بعد أن انهكتهم الحروب ونفاذ مخزون السلاح.

وأضاف جميح خلال لقاءٍ له ببرنامج” وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن استدعت الحوثيين للتفاوض بعيدا عن الرئيس اليمني السابق، على عبد الله صالح ،باعتبارهم جماعة دينية غيبية لديها نوع من الطاعة العمياء لقيادتها الدينية في إيران، مشيرًا الى أن الحوثيين ينحنون للعاصفة ولكن مشروع مازال قائماً لأنهم يرون أنهم منقذون للعالم وليس اليمن فقط.

وأوضح أن الحوثيين لا عهد لهم ولا زمة، متمثلة فى عدم التزام القيادة وفى ظل وجود خلل داخلى بين المقربين من على عبد الله صالح وبين قوات الحرس الجمهوري الذى يرغب فى التخلص من اللجان الشعبية والتحالف مع الرئيس اليمني السابق.

وتابع أن جماعة الحوثي يجب أن تقدم مجموعة من التنازلات بدلًا من نقد الاتفاقات والمواثيق قبل ان يجف حبر القرارات الدولية التى أثبتت التجارب أن هذه الجماعة لا تحترمها ولا تعطي لها اعتبارا، مشيرًا إلى ان المؤتمر الشعبي سيكون ممثلًا فى حوار الكويت مع التيار المؤيد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

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