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بايدن يدعو إلى عراق موحد اتحادى وديمقراطى

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بايدن يدعو إلى عراق موحد اتحادى وديمقراطى بايدن يدعو إلى عراق موحد اتحادى وديمقراطى
قال البيت الأبيض إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزانى للتأكيد على ضرورة التعاون فى ظل الأزمة السياسية فى البلاد.

وقال البيت الأبيض فى بيان "عبر رئيس الوزراء عن الدعم الأمريكى المستمر لعراق موحد واتحادى وديمقراطي.. وشجع على مزيد من التعاون بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان مع اتخاذهما خطوات لتعزيز الوحدة السياسية والاستقرار الاقتصادى."
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