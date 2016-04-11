بالفيديو - صلاح يسجل ويفعل كل شيء في تعادل مثير لروما مع بولونيا

فعل محمد صلاح نجم روما كل شيء في مباراة فريقه التي تعادل فيها مع بولونيا 1-1 يوم الاثنين.

وحل بولونيا ضيفا على روما بملعب الأوليمبيكو في ختام الجولة 32 من الكالتشيو.

وسجل لوكا روسيتيني هدف بولونيا في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل صلاح في الدقيقة 51.

ورفع روما رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن نابولي الوصيف، و13 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

صلاح ملك روما؟!

مرت الربع ساعة الأولى من اللقاء بسلام قبل أن يهدد صلاح مرمى بولونيا برأسية ارتطمت بالقائم.

بعدها بدقائق انفرد لاعب المقاولون السابق بحارس بولونيا وسدد لكنه كرته ارتطمت بالقائم أيضا، وذلك قبل دقيقتين من تسجيل بولونيا لأول أهداف اللقاء من رأسية روسيتيني.

لم يتمكن روما من تسجيل هدف التعادل في الشوط الأول، ليدفع لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما بملك روما فرانشيسكو توتي مع بداية الشوط الثاني.

واصل القائم عناده لصلاح عندما تصدى لتسديدة ثالثة في الدقيقة 46.

وتوج جناح بازل السابق مجهوده بهدف التعادل عندما استغل تمريرة توتي وانفرد وسجل بنجاح.

الـ40 دقيقة المتبقية من اللقاء شهدت عدة محاولات من صلاح وزملائه لتسجيل هدف الفوز لكن أقرب تسديدة قوية من المصري ذهبت بجوار القائم في الدقائق الأخيرة.

شاهد هدف صلاح من هنا