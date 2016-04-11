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نشرة ONA للفضائيات| نغم أف إم تطلق “واحد من العيلة”.. راديو 90 90 يرعى مهرجان إعلام بني سويف

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نشرة ONA للفضائيات| نغم أف إم تطلق “واحد من العيلة”.. راديو 90 90 يرعى مهرجان إعلام بني سويف نشرة ONA للفضائيات| نغم أف إم تطلق “واحد من العيلة”.. راديو 90 90 يرعى مهرجان إعلام بني سويف

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

تنظم كلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت إشراف دكتورة نائلة عمارة عميد الكلية، مهرجانًا لإبداعات خريجي وطلاب أقسام وكليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية بسمي (Focus)  تحت شعار أن تعبر بحرية، على أن يتولي راديو 90 90 الراعي الرسمي للمهرجان..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2554086#.VwufXmZfUJc.facebook

قال الإعلامي أحمد سمير رئيس محطة نغم أف إم إن المحطة ستطلق قريباً برنامجاً جديداً تحت عنوان ” واحد من العيلة”..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2554635

قالت الفنانة “” التي حلت ضيفة على برنامج “100 سؤال”، والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان يستحق معاملة أفضل من ذلك..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2554053#.VwuhAOg6kjQ.facebook

أعربت الفنانة دينا عن سعادتها بانضمامها الى مسلسل أزمة نسب، الذي يشارك في بطولته زينة ومحمود عبدالمغني وريم البارودي، مؤكدة أن العمل سيخرج بشكل جيد ويكون من أفضل مسلسلات رمضان..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2554086#.VwufXmZfUJc.facebook

تستضيف الفنانة هالة فاخر، في برنامجها “انتبهوا أيها السادة”، المذاع على قناة “الحياة”، في تمام الساعة الـ 4 بعد ظهر اليوم الإثنين، نماذج مشرفة لشباب مصري استطاع أن يحقق إنجازًا عالميًا بإمكانيات ضعيفة جدًا..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2554064#.VwuiwsBPigU.facebook

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أونا

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