نشرة ONA للفضائيات| نغم أف إم تطلق “واحد من العيلة”.. راديو 90 90 يرعى مهرجان إعلام بني سويف

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

تنظم كلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت إشراف دكتورة نائلة عمارة عميد الكلية، مهرجانًا لإبداعات خريجي وطلاب أقسام وكليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية بسمي (Focus) تحت شعار أن تعبر بحرية، على أن يتولي راديو 90 90 الراعي الرسمي للمهرجان..للمزيد

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قال الإعلامي أحمد سمير رئيس محطة نغم أف إم إن المحطة ستطلق قريباً برنامجاً جديداً تحت عنوان ” واحد من العيلة”..للمزيد

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قالت الفنانة “شيرين” التي حلت ضيفة على برنامج “100 سؤال”، والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان يستحق معاملة أفضل من ذلك..للمزيد

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أعربت الفنانة دينا عن سعادتها بانضمامها الى مسلسل أزمة نسب، الذي يشارك في بطولته زينة ومحمود عبدالمغني وريم البارودي، مؤكدة أن العمل سيخرج بشكل جيد ويكون من أفضل مسلسلات رمضان..للمزيد

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تستضيف الفنانة هالة فاخر، في برنامجها “انتبهوا أيها السادة”، المذاع على قناة “الحياة”، في تمام الساعة الـ 4 بعد ظهر اليوم الإثنين، نماذج مشرفة لشباب مصري استطاع أن يحقق إنجازًا عالميًا بإمكانيات ضعيفة جدًا..للمزيد

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